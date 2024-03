El impresionante castillo incrustado en la montaña que está a solo 30 minutos de España: tiene vistas a un parque natural

Castillo de Marvão, en Portugal (Shutterstock).

A lo largo de la frontera entre España y Portugal, numerosos pueblos emergen como destinos destacados para quienes buscan refugio en la naturaleza, ofreciendo una variada oferta rural. Estos lugares, conocidos por su singular belleza y estructura medieval, atraen a visitantes gracias a su riqueza cultural y patrimonial. Además, su cercanía con España los convierte en puntos estratégicos para explorar las tradiciones y la cultura del país vecino.

Así, dada su situación fronteriza, muchos de ellos cuentan con recintos fortificados, los cuales estaban destinados a la defensa del territorio en un pasado no muy lejano. A día de hoy, estas construcciones constituyen un conjunto patrimonial de gran valor histórico que atrae a infinidad de turistas. En este sentido, en la bella localidad de Marvão, se localiza uno de los castillos más impresionantes que se pueden encontrar en La Raya, la línea fronteriza que separa España de Portugal, pues cuenta con una arquitectura militar impresionante.

Una imponente fortaleza

Marvão, en Portugal (Shutterstock).

La fortaleza constituye uno de los signos de identidad de Marvão. Así, se alza en la cima más alta del Parque Natural de la sierra de São Mamede, en el distrito de Portalegre, constituyendo uno de los tesoros mejor guardados de Portugal. Su ubicación estratégica, a unos 850 metros sobre el nivel del mar, no solo le proporcionó un papel clave en la defensa del territorio a lo largo de los siglos, sino que también ofrece hoy a sus visitantes unas vistas panorámicas sin igual de la región del Alentejo y la frontera española.

El origen del castillo de Marvão se remonta a la época de la Reconquista, en el siglo IX, aunque fue en el siglo XIII, bajo el reinado de Dinis I de Portugal, cuando se llevaron a cabo las principales obras de fortificación. Igualmente, en los siglos XV y XVI, se refuerzan las entradas, se altera la torre principal que toma la estructura actual y se construye la cisterna grande. De esta forma, a día de hoy la fortaleza mantiene un bello recinto amurallado que es uno de los mayores atractivos de la localidad.

Una de las tareas imprescindibles es dar un paseo por sus murallas, disfrutando tanto de la majestuosidad de la construcción como del paisaje. Igualmente, asomarse por sus almenas para darse cuenta de la gran importancia geográfica que incluye es obligatorio. Aunque si de verdad se desea disfrutar de unas de las mejores vistas de Portugal, tan solo hay que subirse a la torre del homenaje, el elemento más destacado del castillo.

Qué ver en Marvão

Marvão, en Portugal (Shutterstock).

Junto al castillo, se pueden contemplar hermosos jardines que invitan a perderse por ellos. Estos conducen a monumentos tan importantes como la iglesia de Santa María, la construcción religiosa más antigua de la villa y la cual alberga el museo municipal. Por si fuera poco, las calles que conforman su casco histórico descubren un patrimonio monumental único donde predomina la arquitectura típica alentejana caracterizada por sus casas encoladas y coloridas calles.

Estas conducen, a su vez, a los principales atractivos del pueblo, pues más allá del castillo, destaca un amplio conjunto eclesiástico. De este se pueden destacar la iglesia de Santiago, el convento de Nossa Senhora da Estrela, y capillas como la del Espíritu Santo o la do Calvário. Otros puntos de interés son la Praça do Pelourinho, en la que se localizan los Paços do Concelho y la Torre do Relógio.

Cómo llegar

Desde Valencia de Alcántara (España), el viaje es de alrededor de 30 minutos por las vías N-521 y N246-1. Por su parte, desde Lisboa el trayecto tiene una duración estimada de 2 horas y 35 minutos por las carreteras A1 y A23 (hay peajes).