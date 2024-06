Un arte japonés milenario: esto es todo lo que tienes que saber sobre el ingrediente clave de las barritas de surimi

Es hora de destapar una de las grandes mentiras del mundo: los mal llamados palitos de cangrejo no tienen cangrejo. En realidad, están hechos con surimi. Este alimento, y todos los productos que se elaboran con él, son muy valorados en la cultura de Japón, convirtiéndose en una de las grandes bases de toda su oferta gastronómica.

El surimi es un alimento muy utilizado en la cocina nipona del que seguramente hayas oído hablar alguna vez. De hecho, puede incluso que hayas comido productos hechos con surimi, como las barritas de surimi Krissia®. Sin embargo, ¿conoces su origen, cómo se elabora, o incluso qué beneficios tiene?

Este es el origen del surimi y así es cómo se elabora

En España, se emplean numerosas técnicas para conservar el pescado: salazón, ahumado, escabechado... Pero la técnica de conservación de pescado japonesa por excelencia es el surimi. La leyenda cuenta que la emperatriz guerrera Jingu descubrió este método por la necesidad de conservar la proteína de pescado para alimentar a sus soldados a medida que se alejaban de la costa.

La técnica es muy sencilla, ya que consiste en picar los lomos del pescado y lavarlo varias veces con agua dulce para que solo quede la proteína pura de pescado. Al hacer esto, el resultado es lo que hoy en día se conoce como surimi. Y sí, el surimi, al ser una técnica de conservación, puede elaborarse con cualquier tipo de pescado, pero la realidad es que, para obtener el surimi de mayor calidad, lo mejor es utilizar pescados blancos de aguas frías como la merluza del Pacífico o el abadejo de Alaska.

La marca líder de barritas de surimi en España, Krissia®, por ejemplo, utiliza surimi elaborado a base de abadejo de Alaska, un pescado blanco que forma parte de la familia del bacalao y que se encuentra principalmente en los mares de Japón, como base de sus barritas y demás productos. Además, también utilizan surimi elaborado a partir de merluza del Pacífico, que junto con el abadejo crean una combinación perfecta que hacen que las barritas de surimi Krissia ® sean de la mejor calidad.

Beneficios del surimi y de las barritas de surimi de Krissia ®

En la cultura nipona, el surimi es muy reconocido y valorado como alimento. Se puede encontrar tanto en snacks como en elaboraciones más complejas, como los narutos, que se utilizan en el ramen, o los kanikamas, los palitos que en España mal traducimos como palitos de cangrejo.

Conociendo su origen, resulta muy fácil desmontar todos los mitos que hay alrededor de las barritas de surimi, como el hecho de no contener cangrejo o estar hechos de restos de pescado. En realidad, estas barritas están hechas a partir de surimi, convirtiéndose en fuente pura de proteína de pescado repleta de beneficios nutricionales. Además, gusta mucho a los más pequeños tanto por su sabor como por su textura, perfecta para quienes no pueden masticar fácilmente. También son ideales para los intolerantes a la lactosa o al gluten, y para aquellos que no pueden comer pescado crudo, como las embarazadas.

Y todo esto está avalado por expertos. Según el informe El valor nutricional del surimi y su impacto en la salud, elaborado por la AEND (Academia Española de Nutrición y Dietética), su bajo contenido en grasas y la calidad y cantidad de las proteínas que aporta, hacen que los beneficios del surimi lo conviertan en una opción muy atractiva para incluir proteína de pescado en la dieta, así como Omega 3 y vitamina B12. Para los que busquen seguir una dieta equilibrada y necesiten entre tres y cuatro raciones de proteína de pescado, tal y como recomienza la Organización Mundial de la Salud (OMS), el surimi es la opción ideal.

En esta época del año, con el calor apretando ya con fuerza, es el momento de empezar a preparar recetas repletas de color y frescura. Para ello, no hay nada como las barritas de surimi Krissia®. La marca líder en el mercado puede darle el toque especial a las ensaladas sin complicaciones y sin invertir demasiado tiempo en la cocina, perfectas para exprimir al máximo el verano.

*Contenido desarrollado en colaboración con Krissia®