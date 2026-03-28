España

Precio de la luz en España este 28 de marzo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Guardar
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más altas y más bajas de este sábado 28 de marzo.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Tarifa del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 2.96 euros por megavatio hora para este sábado, según los datos del OMIE.

El gestor europeo publicó que el precio más caro de la luz alcanzará los 11.76 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa mínimo del servicio eléctrico en el país será de -5.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 28 de marzo, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.68 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 8.61 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 8.42 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 8.23 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 8.2 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 8.88 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 8.06 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.31 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.49 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de -1.68 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.9 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -4.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -4.81 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -4.25 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -5.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -5.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -3.78 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -1.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.48 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 8.93 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.76 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.33 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 4.99 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.27 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

Últimas Noticias

Ylenia Padilla regresa a televisión tras seis años y hace balance de su retiro mediático en ‘De Viernes’: “He recuperado calma y silencio, que era muy necesario”

La exconcursante de ‘Gandía Shore’ y ‘Gran Hermano’ revela cómo la presión mediática y el acoso en redes la llevaron a priorizar su bienestar y alejarse de la vida pública

Ylenia Padilla regresa a televisión tras seis años y hace balance de su retiro mediático en ‘De Viernes’: “He recuperado calma y silencio, que era muy necesario”

Ranking de Netflix en España: estas son las películas más vistas del momento

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

Ranking de Netflix en España: estas son las películas más vistas del momento

Daniel Illescas gana ‘El Desafío’ y reparte su premio con su ‘socia’ en la final, María José Campanario

El creador de contenido catalán ha logrado imponerse a Patricia Conde, José Yélamo y Jessica Goicoechea y hacerse con los 30.000 euros de premio

Daniel Illescas gana ‘El Desafío’ y reparte su premio con su ‘socia’ en la final, María José Campanario

Manuel Cortés admite su relación con Gloria Camila en ‘De Viernes’: “Siempre hemos tenido algo más que una amistad”

El cantante detalla que su vínculo con la hija de Ortega Cano se mantuvo durante años de forma intermitente y sin compromiso formal

Manuel Cortés admite su relación con Gloria Camila en ‘De Viernes’: “Siempre hemos tenido algo más que una amistad”

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Sigue el minuto a minuto del penúltimo preparativo de ‘La Roja’ antes del Mundial 2026

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

La Armada detecta buques de Rusia en el Estrecho de Gibraltar y cerca de Canarias: los vigila hasta que salen de aguas nacionales

ECONOMÍA

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”