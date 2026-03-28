Precio de la luz en España este 28 de marzo

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más altas y más bajas de este sábado 28 de marzo.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Tarifa del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 2.96 euros por megavatio hora para este sábado, según los datos del OMIE.

El gestor europeo publicó que el precio más caro de la luz alcanzará los 11.76 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa mínimo del servicio eléctrico en el país será de -5.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 28 de marzo, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.68 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 8.61 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 8.42 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 8.23 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 8.2 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 8.88 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 8.06 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.31 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.49 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de -1.68 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.9 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -4.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -4.81 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -4.25 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -5.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -5.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -3.78 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -1.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.48 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 8.93 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.76 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.33 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 4.99 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.27 euros por megavatio hora.