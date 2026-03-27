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Manuel Cortés admite su relación con Gloria Camila en ‘De Viernes’: “Siempre hemos tenido algo más que una amistad”

El cantante detalla que su vínculo con la hija de Ortega Cano se mantuvo durante años de forma intermitente y sin compromiso formal

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La relación entre Manuel Cortés y Gloria Camila iba más allá de la amistád, según ha comentado el cantante en 'De Viernes'
Manuel Cortés confiesa su relación con Gloria Camila en 'De Viernes' (De Viernes)

La confesión de Manuel Cortés sobre su relación con Gloria Camila ha supuesto un cambio en la percepción pública sobre ambos. Durante su entrevista en el programa ‘¡De Viernes!’, el cantante confirmó lo que hasta entonces circulaba como rumor: la existencia de una relación intermitente entre ambos, que se ha prolongado durante siete u ocho años.

Manuel Cortés detalló que este vínculo comenzó cuando Gloria Camila mantenía una relación con Kiko Jiménez. Desde entonces, han mantenido encuentros a lo largo del tiempo, sin un compromiso formal y coincidiendo, en ocasiones, con las relaciones oficiales de Gloria con otras personas, como Álvaro García.

El propio Cortés afirmó que “siempre hemos tenido algo más que una amistad” y que durante ese período contaron con la complicidad de personas cercanas, como Rocío Flores y otros miembros del entorno personal de Gloria Camila.

Sin compromiso ni exclusividad

El cantante insistió en que nunca existió entre ambos la intención de formalizar la relación. “Nunca le he pedido oficializar nada, ni ella lo ha hecho conmigo”, afirmó, explicando que ambos se consideraban “amigos con derecho a roce”. Durante la conversación en el plató, añadió que la relación tuvo “etapas de más contigo y otras menos dependiendo cómo estuviera la relación”, una dinámica que, según él, conocían los familiares de Gloria.

La relación se extendió durante al menos siete u ocho años, con fases de mayor y menor intensidad. Durante ese tiempo, ambos se reunían de manera discreta y cuando lo deseaban, sin importar si alguno de los dos tenía otra pareja. Manuel Cortés fue claro en su declaración: “Ha sido infiel a la mayoría de sus parejas conmigo”, reconociendo este hecho en directo y confirmando que la relación se mantuvo a espaldas de las parejas oficiales de Gloria.

Manuel Cortés revela los detalles de su relación con Gloria Camila
Manuel Cortés confirma su relación con Gloria Camila en 'De Viernes' (De Viernes)

Este testimonio ayuda a comprender el reciente distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores. Según el propio Cortés, Rocío estaba al tanto de la existencia de esta relación y actuaba como mediadora entre ambas partes. Describió a Rocío Flores como “una apagafuegos”, alguien que intentaba evitar que el conflicto se agravara.

Manuel explicó que su silencio se debía a que no suele hablar de su vida privada, pero se sintió obligado a intervenir públicamente por el trato recibido tanto por Gloria como por su entorno. Sostuvo que durante la ruptura y posterior reconciliación de Gloria con Álvaro García, su papel fue el de “tercero en discordia”.

Ante la pregunta de Antonio Rossi sobre si mantenía relaciones íntimas con Gloria Camila mientras ella estaba con Álvaro García, Manuel Cortés respondió de forma contundente: “Sí”, confirmando así lo que hasta entonces solo se había especulado.

Distancia y reproches tras la ruptura

El relato de Manuel Cortés también incluyó su malestar por la actitud de Gloria Camila en los últimos meses y la ausencia de una defensa pública por parte de ella ante las críticas tras su ruptura con Álvaro García. Confesó sentirse dolido, ya que en varias ocasiones protegió a Gloria, para que luego ella negara la existencia de esa relación. Este malestar se vio agravado por la falta de apoyo de Rocío Flores, quien, según él, fue testigo de la naturaleza de la relación y de los momentos compartidos entre ambos a lo largo de los años.

Manuel Cortés afirmó que en ningún momento exigió explicaciones ni preguntó a Gloria Camila si tenía pareja en cada uno de sus encuentros. “Eso era problema suyo y no mío”, sostuvo, añadiendo que “nosotros siempre hemos sabido lo que hacíamos y lo que dejábamos de hacer”. Presentó así una visión de la relación basada en la independencia y en un acuerdo tácito para mantener su vínculo al margen de compromisos.

A pesar de mantener esta postura, Cortés reconoció que la actitud de Gloria Camila, al negar en público lo que ambos vivieron en privado, le llevó a romper su silencio. “Se me acusan de cosas que me duelen y no son justas. Solo digo que pienso que se ha portado fatal, de poco lista, después de compartir momentos”, declaró. Aseguró también que posee mensajes y pruebas que confirmarían la existencia de la relación, aunque algunos se han perdido tras usarse la opción de visibilidad de 24 horas en redes sociales.

Finalmente, Manuel Cortés hizo referencia al reciente viaje de Gloria Camila a Venecia con Álvaro García. Según relató, ese episodio fue decisivo y marcó el enfriamiento definitivo de la relación. Gloria le envió un mensaje en el que aseguraba que tenían una conversación pendiente y que su “reencuentro con él lo cambia todo”. Tras esa situación, Manuel Cortés considera que su vínculo con Gloria ha terminado y se mantiene al margen de su vida, aunque sigue mostrando afecto por Rocío Flores, a quien define como “apagafuegos” en la familia.

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