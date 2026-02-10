El Corner

La Smart TV perfecta para tu habitación: pequeña, completa y a precio mínimo histórico

La Smart Tech 32HG01V tiene actualmente un 74% de descuento en PcComponentes

Guardar
Con su pantalla HD Ready
Con su pantalla HD Ready con HDR10 ofrece unos colores y contrastes muy buenos

¿Buscas una Smart TV pequeña, barata y lista para hacerte disfrutar de los mejores contenidos? Esta Smart Tech de 32” con Google TV es perfecta para habitación, cocina o segunda vivienda. Tiene WiFi, Chromecast, Bluetooth y apps de streaming ya integradas. Y ahora está a precio mínimo histórico en PcComponentes, donde la puedes comprar por solo 129 euros.

Lo mejor de esta Smart TV

  • Pantalla HD Ready con HDR10
  • Google TV con apps y Chromecast integrado
  • Sonido Dolby Audio más envolvente
  • Conectividad total: WiFi, Bluetooth, HDMI y USB
  • Diseño ultrafino sin marcos para que quede bonita en cualquier estancia
  • Tamaño compacto ideal para cualquier espacio

¿Por qué elegir esta televisión?

Esta Smart TV se posiciona como una gran opción para todas aquellas personas que necesitan un modelo compacto, inteligente y muy intuitivo. Todo viene integrado: apps, WiFI y Chromecasts, por lo que no necesitas ni dispositivos extra ni cables.

Con su pantalla HD Ready con HDR10 ofrece unos colores y contrastes muy buenos. Cuenta con Google TV, lo que da acceso inmediato a Netflix, Prime Video, YouTube y cientos de apps. Asimismo, incorpora Dolby Audio, algo poco común en televisores de esta gama. Además, nos parece que tiene un diseño muy avanzado en conectividad para su precio. Al menos, para el que tiene hoy: 129 euros, después de que PcComponentes le haya colocado un 74% de descuento.

Preguntas frecuentes acerca de esta Smart TV

¿Quieres resolver algunas dudas antes de comprarla? Sigue leyendo, aquí encontrarás las respuestas que necesitas.

¿Tiene Netflix y Prime Video?

Sí, gracias a Google TV puedes descargar todas las apps de streaming.

¿Se puede enviar contenido desde el móvil?

Sí, incluye Chromecast integrado.

¿Sirve para disfrutar de videojuegos?

Claro, tiene 3 puertos HDMI.

¿Se puede colgar en la pared?

Sí, es compatible con soporte VESA 100x100.

¿Tiene Bluetooth para auriculares o barras de sonido?

Sí, puedes conectar dispositivos inalámbricos sin cables.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

