Cecotec tiene la aspiradora sin cables que arrasa con todo (y no deja rastro)

Aspira, friega y piensa por ti para que tu casa esté siempre reluciente

Su Ungravity Motor de 850
Su Ungravity Motor de 850 W mantiene una succión constante, mientras que sus 350 AW eliminan polvo, pelo y suciedad incrustada sin esfuerzo.

La Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex X-Treme es una aspiradora que marca un antes y un después en la limpieza sin cables. Potencia extrema, inteligencia artificial y máxima autonomía se mezclan en un solo dispositivo capaz de aspirar, fregar y adaptarte a cada rincón de tu hogar. Y no, no tiene un precio desorbitado: puedes aprovechar las Rebajas de Cecotec y conseguirlo por solo 199 euros.

Comprar este aspirador Cecotec en oferta

Los detalles de la Conga Rockstar RX90

  • Potencia extrema de 350 AW
  • Inteligencia Artificial adaptativa
  • Cepillo HairLess antienredos
  • Aspira y friega en una sola pasada
  • Autonomía XL hasta 100 minutos
  • Especial mascotas y zonas difíciles

Así es la aspiradora de Cecotec que arrasa hasta con la suciedad más difícil

La Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex X-Treme está diseñada para quienes buscan resultados profesionales en menos tiempo. Su Ungravity Motor de 850 W mantiene una succión constante, mientras que sus 350 AW eliminan polvo, pelo y suciedad incrustada sin esfuerzo. Gracias a su Inteligencia Artificial, el aspirador detecta el nivel de suciedad, tus movimientos y el tipo de superficie para ajustar automáticamente la potencia. La tecnología EdgeDetect identifica bordes y esquinas, asegurando una limpieza precisa en cada rincón. Y el cepillo HairLess XL evita enredos cuando hay pelos de mascota por el suelo.

Por otro lado, el sistema ErgoWet permite aspirar y fregar a la vez, dejando el suelo limpio y brillante. Tiene una autonomía de 100 minutos y trae un montón de accesorios para que no te dejes ni una mota de polvo. ¿Qué más puedes pedir por 199 euros?

Comprar este aspirador en las Rebajas de Cecotec

Preguntas frecuentes sobre la Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex X-Treme

¿Qué tipo de aspirador es este modelo?

Es un aspirador escoba sin cable diseñado para una limpieza completa del hogar, que aúna potencia de succión, autonomía y versatilidad con accesorios para distintas superficies y tareas.

¿Qué funciones especiales incluye este modelo?

Incorpora Inteligencia Artificial que ajusta automáticamente la potencia según el tipo de suciedad y superficie, así como un cepillo HairLess XL antienredos que facilita recoger pelos sin mantenimiento frecuente.

¿Qué accesorios trae y para qué sirven?

Incluye un kit completo de accesorios, como cabezales para mascotas, accesorios para tapicería, rincones, mueble y coche, y un tubo flexible con luz LED para llegar a zonas bajas y oscuras con facilidad.

