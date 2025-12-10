Prepárate para tus próximas escapadas y hazlas realidad con OUIGO

El Corner

Es el momento perfecto para empezar a imaginar cómo y dónde te gustaría vivir tus próximas escapadas. OUIGO te invita organizar con antelación esas escapadas que tanto apetecen: un fin de semana diferente, una estancia más larga en otra ciudad, un plan en familia o la primera escapada cuando vuelva el buen tiempo.

Con rutas que conectan ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia o Zaragoza, y un calendario amplio para planificar, tienes más opciones que nunca para diseñar tus viajes a tu ritmo y asegurarte de que no te quedas sin tu escapada.

Compra ya tus billetes OUIGO

Si quieres descubrir cómo organizar tus viajes y sacarle el máximo partido a todas las posibilidades que ofrece OUIGO, te lo contamos a continuación.

Rutas y nuevas frecuencias

¿A cuál de los 15 destinos OUIGO te vas a escapar en los próximos meses? El operador de trenes de alta velocidad está presente ya en buena parte de las ciudades españolas.

La amplia oferta de destinos OUIGO no ha cambiado, lo que sí lo ha hecho es la frecuencia de sus rutas. La compañía quiere reforzarse de cara a 2026 con un 14% más de plazas en las rutas más demandadas

Compra ya tus billetes OUIGO

Servicios y ventajas de viajar con OUIGO

Este es el mejor momento para sacar el calendario y empezar a buscar fechas para comprar tus billetes OUIGO a buen precio. Los expertos consideran que tener la fecha de un viaje (o de varios) en mente genera felicidad y es una pequeña motivación para el día a día. A lo que hay que sumarle la escapada en sí y todas las ventajas de viajar con OUIGO:

  • Billetes desde solo 9€ a todos sus destinos.
  • Tarifa plana de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años. Los menores de 3 años viajan gratis en los trenes OUIGO si van en los brazos de un adulto.
  • Asientos XL para mayor comodidad.
  • Opciones de OUIBAR o SMARTBAR para disfrutar de un snack a bordo.
  • Servicio ‘Tiempo para pensar’ para bloquear el precio de un billete durante un periodo de entre 48 horas y 7 días. El servicio tiene un coste de 2 € y es una enorme ventaja para bloquear el precio de un billete antes de que suba y poder cerrar tus planes.
  • Compensaciones por retrasos superiores a 30 minutos en la llegada a tu destino.

Cómo comprar billetes OUIGO paso a paso

El primer paso es elegir las fechas y el destino de tu próxima escapada. ¿Te apetece coger un OUIGO Madrid-Barcelona para pasar el fin de semana? ¿O quizá una escapada para ver las fiestas en destinos de interior, como Segovia o Valladolid? ¿Valencia en Fallas o la Costa del Sol en cualquier momento del año? Si te empieza a picar el gusanillo para visitar varias ciudades, no esperes más y compra tus billetes para sus trenes de alta velocidad. Y el proceso para comprarlos es bien sencillo:

  1. Accede a la OUIGO app o a su página web oficial.
  2. Haz una búsqueda con todos los datos del viaje: estación de origen, destino, fecha de ida y vuelta, y número de viajeros (adultos, niños, indica si viajas con mascotas...).
  3. Bloquea el precio entre 48 horas y 7 días si todavía no lo tienes claro por solo 2 euros extra. El servicio ‘Tiempo para pensar’ es la mejor opción para evitar que tus billetes suban de precio si te cuadra todo, pero todavía necesitas cerrar las vacaciones en el trabajo o ponerte de acuerdo con tus amigos.
  4. ¡Repite el proceso tantas veces como quieras! Con tantas ofertas y precios, seguro que te apetece organizar varios viajes o escapadas por España en los próximos meses.

Compra ya tus billetes OUIGO

¿Ya tienes en mente destino, fecha y compañía para tu próxima escapada? Ahora es el momento perfecto para planificar tus viajes con OUIGO y asegurarte tu billete. Anticípate, organízate y empieza a darle forma a tus planes. ¡Tus próximas aventuras te están esperando!

