El Corner

La freidora de aire JOCCA está rebajada a mitad de precio: 5L de capacidad por menos de 60 euros

Leroy Merlin ha rebajado un 49,10% en unas pocas unidades y por tiempo limitado esta freidora digital con ventaja de Jocca

Guardar
Esta airfrayer cuenta con 12
Esta airfrayer cuenta con 12 programas automáticos, una pantalla LED táctil, y una empuñadura de tacto frío.

Si en casa sois pocos y te apetecería cocinar más sano, quizá esta oferta flash de Leroy Merlin te interese: una freidora de aire Jocca de 5 litros a casi mitad de precio. Sin renunciar a tus platos favoritos, este pequeño electrodoméstico te ayudará a prepararlos de forma más saludable.

Cómoda y muy fácil de usar, la airfryer Jocca hoy está a un precio difícil de ignorar. La plataforma la ha puesto en su tienda online por solo 59,90 euros, pero debes saber que se trata de una oferta disponible solo por tiempo limitado y en unas pocas unidades del producto. ¡Corre que vuela!

Comprar airfryer Jocca rebajada un 49,10% en Leroy Merlin

Características de la freidora de aire Jocca

  • Ventana transparente para controlar la cocción
  • 12 programas automáticos
  • Pantalla LED táctil
  • 5 litros para cocinar para toda la familia
  • Empuñadura de tacto frío

Lo mejor de esta airfryer Jocca

La capacidad de 5 litros de esta freidora la hace perfecta para familias medianas o para preparar varias raciones a la vez. Incluye una ventana transparente que te permite ver el punto exacto de la cocción sin abrir la cesta, evitando pérdidas de calor, lo que es todo un puntazo. Por otro lado, cuenta con 12 programas automáticos, una pantalla LED táctil, y una empuñadura de tacto frío para manipularla con total seguridad.

Su manejo es sencillo, rápido e intuitivo, y la señal acústica te avisa cuando el cocinado termina. Si buscas una airfryer espaciosa, funcional y muy barata, esta es una de las mejores oportunidades del día. Solo por tiempo limitado, pasa de 109 euros a solo 59,90 euros, ¡una rebaja del 49,1%!

Comprar airfryer Jocca rebajada un 49,10% en Leroy Merlin

Preguntas frecuentes acerca de esta airfryer

Puede que aún te preguntes alguna que otra cosa sobre la freidora Jocca. Vamos a ver si resolvemos tus dudas.

¿Tiene garantía?

Sí, el producto tiene una garantía de 3 años que ofrece el fabricante.

¿Solo fríe?

No. Con esta freidora sin aceite Jocca puedes freír, hornear, asar y recalentar los alimentos para preparar un amplio número de recetas.

¿Qué opinan otros usuarios?

Quienes ya la han probado valoran esta airfryer de manera muy positiva. Esta es una de las reseñas que se pueden leer en la web de Leroy Merlin: “Fantástica, fácil de utilizar y de limpiar”.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Temas Relacionados

Frediroa de AireAirfrayerElectrodomésticosComidaCocinaCocina SaludableProductosProductos EspañaEspaña-AfiliaciónEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este smartwatch de Garmin es la opción perfecta para deportistas: máxima precisión con un 32% de descuento en Amazon

Entrena como un profesional con el Garmin Forerunner 55, que está rebajado más de 60 euros en la plataforma electrónica

Este smartwatch de Garmin es

La freidora de aire Cecofry Dual 9000 de Cecotec es ideal para familias: capacidad gigante y precio mínimo

La airfryer XXL de Cecotec se desploma de precio. Aprovecha ahora y cómprala por su potencia y capacidad

La freidora de aire Cecofry

MediaMarkt revienta el precio de uno de los ordenadores gaming más vendidos: ahorra más de 480 euros

Ideal para eSports y multitarea pesada, ahora puedes conseguirlo por 489,90 euros en una oferta relámpago de MediaMarkt

MediaMarkt revienta el precio de

Esta lavadora de Bosch permite ahorrar agua y energía en cada uso: potente, silenciosa y con un descuento del 40%

Worten ha decidido tirar la casa por la ventana y convertir esta lavadora Bosch de 10kg en toda una ganga

Esta lavadora de Bosch permite

El cepillo de dientes eléctrico iO6 de Oral-B es uno de los más avanzados del mercado: cinco modos de limpieza, pantalla interactiva y un ahorro de 100 euros en Amazon en el pack de dos

Con la gama premium de Oral-B conseguirás unas encías más sanas en solo una semana

El cepillo de dientes eléctrico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Blas García, el alcalde

José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

El Gobierno de Ayuso rescinde el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento de las bibliotecas porque puso en riesgo a los visitantes y no cambiaba ni las bombillas

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Lorenzo Amor, presidente de ATA: “La mayoría de autónomos con 65 años quieren seguir trabajando”

Vender tu casa y seguir viviendo en ella: la nuda propiedad se consolida como alternativa de liquidez para los mayores de 65 años

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 6 diciembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 6 diciembre

DEPORTES

La FIFA confirma la agenda

La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos

Estos son los estadios donde jugara España en la primera fase del Mundial 2026

Horario de los partidos de España en el Mundial 2026: dos a las seis de la tarde en Atlanta y uno a las 2 de la madrugada en Guadalajara

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles