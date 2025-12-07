La freidora de aire JOCCA está rebajada a mitad de precio: 5L de capacidad por menos de 60 euros

Esta airfrayer cuenta con 12 programas automáticos, una pantalla LED táctil, y una empuñadura de tacto frío.

Si en casa sois pocos y te apetecería cocinar más sano, quizá esta oferta flash de Leroy Merlin te interese: una freidora de aire Jocca de 5 litros a casi mitad de precio. Sin renunciar a tus platos favoritos, este pequeño electrodoméstico te ayudará a prepararlos de forma más saludable.

Cómoda y muy fácil de usar, la airfryer Jocca hoy está a un precio difícil de ignorar. La plataforma la ha puesto en su tienda online por solo 59,90 euros, pero debes saber que se trata de una oferta disponible solo por tiempo limitado y en unas pocas unidades del producto. ¡Corre que vuela!

Comprar airfryer Jocca rebajada un 49,10% en Leroy Merlin

Características de la freidora de aire Jocca

Ventana transparente para controlar la cocción

12 programas automáticos

Pantalla LED táctil

5 litros para cocinar para toda la familia

Empuñadura de tacto frío

Lo mejor de esta airfryer Jocca

La capacidad de 5 litros de esta freidora la hace perfecta para familias medianas o para preparar varias raciones a la vez. Incluye una ventana transparente que te permite ver el punto exacto de la cocción sin abrir la cesta, evitando pérdidas de calor, lo que es todo un puntazo. Por otro lado, cuenta con 12 programas automáticos, una pantalla LED táctil, y una empuñadura de tacto frío para manipularla con total seguridad.

Su manejo es sencillo, rápido e intuitivo, y la señal acústica te avisa cuando el cocinado termina. Si buscas una airfryer espaciosa, funcional y muy barata, esta es una de las mejores oportunidades del día. Solo por tiempo limitado, pasa de 109 euros a solo 59,90 euros, ¡una rebaja del 49,1%!

Preguntas frecuentes acerca de esta airfryer

Puede que aún te preguntes alguna que otra cosa sobre la freidora Jocca. Vamos a ver si resolvemos tus dudas.

¿Tiene garantía?

Sí, el producto tiene una garantía de 3 años que ofrece el fabricante.

¿Solo fríe?

No. Con esta freidora sin aceite Jocca puedes freír, hornear, asar y recalentar los alimentos para preparar un amplio número de recetas.

¿Qué opinan otros usuarios?

Quienes ya la han probado valoran esta airfryer de manera muy positiva. Esta es una de las reseñas que se pueden leer en la web de Leroy Merlin: “Fantástica, fácil de utilizar y de limpiar”.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.