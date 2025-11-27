La freidora de aire Moulinex Easy Fry XL baja de precio: cesta ancha, 10 programas y 40% de descuento

Seguro que llevas tiempo queriendo cocinar más sano sin renunciar al sabor de los alimentos y hasta ahora, nunca te habías atrevido a dar el paso de comprar una freidora de aire. Pero déjame decirte que este pequeño electrodoméstico es todo lo que necesitas para cumplir tu objetivo: reducir la cantidad de aceite en tus platos y hacerlos mucho más saludables, pero que sigan estando buenísimos. Así que sí, sin duda, esta oferta que te traemos te interesa.

Por el Black Friday de Amazon, la freidora sin aceite Moulinex Easy Fry XL baja a un precio que rara vez se ve: de 149,99€ a solo 89,49€. Y lo bueno es que no solamente merece que valores su compra por el precio, sino por sus fantásticas características.

Características de la Moulinex Easy Fry XL

Cesta XL para que puedas cocinar bastante cantidad de comida sin apilarla y sin remover a cada momento.

10 programas automáticos que te pondrás el cocinado muy fácil

Ventana de visualización para que veas cómo están tus alimentos sin tener que abrirla

Doble resistencia para lograr un cocinado uniforme

Incluye horno para pizzas

La Moulinex Easy Fry XL, al detalle

La Moulinex Easy Fry XL es una freidora de aire táctil perfecta para quienes necesitan cocinar más cantidad sin mezclar ni apilar alimentos, pues dispone de una cesta ancha XL. Su doble resistencia y el aire caliente 360° garantizan resultados crujientes por fuera y jugosos por dentro, sin girar la comida.

Incluye 10 programas automáticos para cocinar sin pensar y dos modos especiales para hacer pizzas en menos de 7 minutos. El diseño compacto con ventana iluminada permite controlar la cocción sin perder calor. Además, su rendimiento es buenísimo. Y ahora, con un descuentazo del 40%, pasa de 149,99€ a solo 89,49€. ¿No te parece una oportunidad única?

Opiniones reales de otros compradores

Que rinde bien y los alimentos quedan riquísimos lo decimos nosotros, pero también otros usuarios que ya preparan platos sanos con su ayuda. Te dejamos aquí algunas de las reseñas que ha recibido en Amazon, donde cuenta con 4,6/5 estrellas.

“Excelente modelo de freidora. No solo es muy estética. Funciona bien. Probamos patatas fritas, pollo a la parrilla... Estoy deseando probar tartas, etc. Muy fácil de usar. Táctil. Me encanta”

“He probado tres freidoras. Esta es mucho más rápida, estoy muy contenta con los resultados, que son mejores y más crujientes. También hace mucho menos ruido. ¡Buen producto!"

“Buena opción para empezar a cocinar más sano y sobre todo fácil de manejar”

