Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Si eres autónomo en España, probablemente te sentirás identificado con esto. Aunque un diseñador, un fotógrafo o un pequeño comercio parezcan mundos distintos, en realidad enfrentan los mismos problemas. Conseguir clientes, organizar varios proyectos al mismo tiempo, emitir facturas, pelearse con la burocracia... Y, la parte más frustrante, tener que recordarles a los clientes que paguen. Algunas tareas son inevitables y crecen a medida que tu negocio se expande, pero otras sí se pueden simplificar. Con herramientas adecuadas y tecnología inteligente, como PayPal, puedes ahorrar tiempo, reducir errores y centrarte en lo que realmente importa.

Para facilitar tu día a día, la opción de PayPal para autónomos es la más práctica. Con una sola cuenta, puedes recibir pagos en persona, al instante y online, sin complicarte con mil proveedores diferentes. Ya sea vendiendo en redes sociales, cobrando directamente en tu tienda o en tu web, la plataforma te facilita la vida sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Si alguna vez has pensado en profesionalizar tu forma de cobrar, estos números te van a convencer:

En los negocios en los que PayPal está disponible como forma de pago, aumenta en un 148% la probabilidad de efectuar la venta.¹

El 53% de los consumidores españoles confían en PayPal para garantizar la seguridad de sus pagos online.²

Las empresas que añadieron enlaces de pago a su solución de pago existente han experimentado un aumento del 22% en las ventas cinco meses después.³

Envía un enlace y cobra en segundos

Si eres autónomo, sabes lo pesado que puede ser esperar a que los clientes paguen. Con los enlaces de pago de PayPal , eso cambia por completo. Tú puedes generar un enlace y enviarlo por correo, WhatsApp, redes sociales o junto a tu factura. Tus clientes lo reciben seguro y pagan al instante con tarjeta, PayPal o incluso opciones de pago a plazos, según les convenga.

Lo mejor es que cobras rápido y facilitas la vida a tus clientes. Y los números lo respaldan, los negocios que añaden enlaces de pago aumentan sus ventas un 22% en solo cinco meses. Simplificar los cobros no es solo práctico, también acelera la decisión de compra y deja al cliente con una experiencia mucho más cómoda.

Cómo crear botones de pago en PayPal

Muchos autónomos digitales ya tienen su web, blog o portfolio online, y si vendes algún producto o servicio, los botones de pago de PayPal lo hacen todo mucho más sencillo. Lo único que tienes que hacer es copiar y pegar el código que genera la herramienta, no es necesario montar una tienda online ni saber de programación.

Por ejemplo, un diseñador gráfico que quiera vender sus creaciones puede añadir un botón de ‘Comprar’ en su web en minutos, ofreciendo a sus clientes un pago seguro. Lo mismo vale para un fisioterapeuta que ofrezca sesiones, un coach que venda mentorías o cualquier freelance con cursos o productos digitales.

Soluciones de pago contactless sin datáfono

Cobrar fuera de línea no tiene por qué limitarse a efectivo o datáfono. Con Tap to Pay de PayPal , cualquier smartphone compatible se convierte en un terminal de pago sin contacto, aceptando tarjetas físicas o digitales. Lo que necesitas es un teléfono móvil, una cuenta PayPal Business y la app PayPal POS.

Esta solución funciona genial para autónomos con negocios físicos o que venden de manera puntual en ferias, mercadillos, eventos o incluso a domicilio. Tatuadores, psicólogos y creativos que venden en persona ya aprovechan esta tecnología para recibir pagos al instante. Cobrar se vuelve más rápido, cómodo y seguro, porque esta tecnología sin contacto permite cobrar con el móvil sin datáfono.

Llevar un negocio siendo autónomo significa estar pendiente de muchos aspectos, y mantener todo organizado puede resultar agotador. Con PayPal para autónomos, tienes una cuenta que reúne varias herramientas empresariales y crece junto a tu negocio. Desde ahí puedes enviar enlaces de pago, crear botones de compra o cobrar en persona, todo de manera rápida y sencilla. Esto no solo agiliza la gestión de cobros, sino que te permite centrarte en hacer crecer tu negocio y dedicar tiempo a lo que más te apasiona, sin perder energía en tareas administrativas.

*Este artículo incluye consejos, sugerencias e información general. Le recomendamos que siempre realice su propia investigación y considere obtener asesoramiento fiscal, financiero y legal independiente antes de tomar cualquier decisión importante.

1 Los consumidores son un 148 % más propensos a comprar el mismo producto en un sitio web español que ofrece PayPal como opción de pago que en uno que no lo ofrece. Índice de comercio electrónico de España 2024, encargado por PayPal.

2 Índice de comercio electrónico de España 2024, encargado por PayPal.

3 Según datos propios de PayPal del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024, comparando el volumen de ventas antes y después del uso inicial de enlaces y botones de pago en Europa.

4 Tap to Pay funciona en dispositivos con Android 8.0, capacidad NFC y Google Play Services. También funciona en dispositivos iOS a partir del iPhone XS y posteriores.