El lavavajillas de Bosch que limpia más y gasta menos: programación en diferido y sensores inteligentes para ahorrar en la factura de la luz

El lavavajillas de Bosch tiene un sensor de carga que ajusta automáticamente el consumo de agua y energía según la cantidad de vajilla.

Es posible que lleves semanas buscando un lavavajillas fiable, silencioso y con buena eficiencia energética que te permita lavar más por menos dinero. Pero o bien no lo has encontrado, o bien los modelos que veías eras demasiado caros. Por eso sería un error dejar pasar la oportunidad de llevarte a casa el lavavajillas Bosch SMS25AW05E con una rebaja del 34% en su precio, que pasa de 539 euros a 357 euros.

Entre los chollazos del día de Worten, este es uno de los que merecen sentarse unos minutos a pensar. Porque al final, uno no tiene a menudo la oportunidad de conseguir un lavavajillas Bosch, moderno y eficiente, a un precio tan reducido. Pensado para limpiar hasta las piezas más delicadas, este modelo llevará tu cocina al siguiente nivel. Y sin notarlo en la factura de la luz.

Características del lavavajillas Bosch SMS25AW05E

Medidas estándar de 60x60cm, para que se adapte a tu cocina

Programación diferida hasta 24 horas, para que se encienda, aunque no estés en casa

Motor EcoSilence que evita ruidos molestos

Sensor de carga para gastar lo justo y necesario

Sistema AquaStop, que protege de las fugas de agua

Esto es lo que más nos gusta del lavavajillas de Bosch

El lavavajillas Bosch SMS25AW05E es uno de nuestros favoritos de la marca y, durante unas horas, Worten lo tiene rebajado al 34% para que lo consigas a un precio increíble. Uno de sus puntos fuertes es la programación en diferido, que te permite elegir a qué hora quieres que empiece el lavado, algo que nos te permitirá aprovechar las horas más económicas de la electricidad incluso cuando no estás en casa.

Pero no solo eso, sino que este lavavajillas destaca en otros aspectos que repercuten directamente en tu factura de la luz. Aunque tiene una capacidad de 12 cubiertos, dispone de un sensor de carga que ajusta automáticamente el consumo de agua y energía según la cantidad de vajilla, por lo que puedes ponerlo en marcha, aunque no esté lleno sin preocuparte por el gasto. Y a esto se suma la tecnología ActiveWater, que optimiza el uso del agua para obtener el mejor resultado con el mínimo consumo.

Todo esto, sin olvidarnos de su motor EcoSilenceDrive, su Asistente de Dosificación, su sistema AquaStop, sus 10 años de garantía, y por supuesto, su descuento en Worten.

Opiniones reales de otros compradores

Para que tengas todavía más claro que es una inversión que realmente merece la pena, hemos recopilado las opiniones de algunas personas que ya tienen este lavavajillas Bosch en casa:

“Compré este producto el mes pasado y la verdad que va de maravilla”

“Estamos encantados, no solo es que lave bien, que es lo que se espera de un lavavajillas, es que es robusto, las guías corren suavemente y parece que está mucho mejor organizado que el anterior, porque siendo del mismo tamaño cabe más”

“Compré este modelo comparando con otras webs y aquí me salió mejor de precio y el envío fue rápido, además lo instalaban por el mismo precio. Limpia muy bien, de momento, y es rápido y nada ruidoso”

