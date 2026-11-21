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El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha lamentado su caída en la carrera al esprint del Gran Premio de Portugal, cuando marchaba tercero, una plaza que le hubiese dado su octavo título de MotoGP, aunque ha afirmado que este percance les "curte más" y les prepara para tratar de ser campeón este domingo en la carrera larga en Portimao.

"En esa vuelta y media, son dos minutos y poco los que nos ha faltado para cruzar la línea de meta. Mañana tendremos otra oportunidad. Martín solo ha podido ser quinto, lo malo es que Bezzecchi ha ganado y sigue vivo para el campeonato", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera corta.

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En este sentido, explicó que la victoria del italiano le obliga a cambiar de planes. "El plan no ha funcionado porque hoy tocaba desactivar a Bezzecchi y no lo hemos desactivado. Mañana seguramente gane otra vez Bezzecchi, así que prioridad acabar la carrera. Martín está sufriendo un poco más, pero sabemos que es capaz de todo en carrera", apuntó.

A pesar de su caída, Márquez aventaja todavía en 55 puntos a Jorge Martín (Aprilia) y en 62 a Bezzecchi. Así, será campeón este domingo si es noveno o mejor en la carrera larga, pase lo que pase con sus rivales, e incluso si no puntúa también celebrará el título siempre que el madrileño no sea primero o segundo o que el italiano gane la carrera.

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Sobre el incidente, el de Cervera reconoció que fue "con mucha preocupación esas primeras vueltas" con la aparición de las primeras gotas de lluvia. "Luego he visto que ha parado y he empezado a coger un poquito mi ritmo de entrenos. Al final ha aparecido otra vez el chispeo y es ahí donde me he caído. Esto nos curte más. Una noche más de darle vueltas", manifestó.

"He chequeado el cuerpo y he dicho 'estoy bien, ya está'. No le quiero dar más vueltas. Sé por qué ha sido la caída, he entrado demasiado confiado y hay este spray aquí que no es ni lluvia. Esperaba que el asfalto estuviese menos mojado y nos ha tocado a nosotros", subrayó.

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Además, se mostró feliz de estar "bien físicamente". "En una caída siempre hay cierto riesgo. A partir de ahí, la lluvia que a veces tanto nos ha ayudado, esta vez nos ha tocado resbalar. Lo importante es que estaba haciendo una buena carrera. Estaba concentrado", indicó, antes de bromear sobre el hecho de que la esprint se adelantase media hora por el riesgo de lluvia. "Seguramente mucha gente habrá puesto el televisor y ni se habrá enterado. Mañana nos verá más gente", dijo entre risas.