España

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)
Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)
Guardar

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este martes 10 de noviembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 10 de noviembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 1, 1.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los salarios pactados en convenio escalaron un 3,06% en octubre, menos que el índice de precios al consumo que remontó al 4,9% en el mismo mes mermando la capacidad de compra de las familias

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Tienen cinco perros, ocho gatos y una finca de 6.400 metros cuadrados: ahora buscan voluntarios para ayudarles

Ofrecen estancia gratuita para nómadas y viajeros dispuestos a apoyarles en tareas agrícolas y exigen una estancia mínima de dos semanas

Tienen cinco perros, ocho gatos y una finca de 6.400 metros cuadrados: ahora buscan voluntarios para ayudarles

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, uno de la huelga general y menos de 48 horas del arranque de la campaña, las encuestas mantienen su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, mientras el PSOE remonta ligeramente y sin compensar la caída de los grupos a su izquierda

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Semaf valora el real decreto ley que refuerza la seguridad del transporte por tren y prevé protección social para los profesionales

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

Los populares prometen recuperar el reconocimiento eliminado por el Ministerio de Cultura, que desde entonces se concede de forma independiente

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

Un hombre con paraplejia y 88% de discapacidad no puede aparcar en su plaza de aparcamiento adaptada por un vecino

ECONOMÍA

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

La factura de la luz se dispara hasta los 145 euros: estas son las tarifas más caras y baratas del mercado

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Las hipotecas más caras obligan a los compradores a buscar viviendas 55.000 euros más baratas

El salario mínimo de 2027 podría quedar libre de IRPF, para ello Hacienda tiene que elevar la deducción hasta los 1.033 euros

DEPORTES

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

La FIFA visita los estadios de España con el punto de mira puesto en el Santiago Bernabéu y la final del Mundial 2030: “La primera potencia del mundo”

La confesión de Cucurella sobre el jugador clave del Real Madrid: “Cuando está él, jugamos diferente”

Fran Sol, el futbolista creador del crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel: “Quería transformar los gestos de cariño en algo que se pudiera tocar”