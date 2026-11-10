El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Trenes de la estación de Atocha. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

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El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha aplazado al 23 de noviembre la jornada de huelga que había convocado para este jueves 12, según ha informado en un comunicado. La organización ha vinculado la decisión a la aprobación del real decreto ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad en el transporte ferroviario y la protección social de los trabajadores del sector.

Semaf ha señalado que la decisión abre un margen para negociar con el Gobierno los compromisos que siguen pendientes. La organización considera que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros supone un avance en sus reclamaciones sobre la seguridad operacional.

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El sindicato ha indicado que el texto normativo entrará en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Semaf sostiene que el Ejecutivo ha comenzado a concretar parte de los acuerdos reclamados por los trabajadores del sector.

Semaf mantiene el paro del 17 de noviembre

La modificación de la convocatoria no implica la retirada del resto de movilizaciones. Semaf mantiene la huelga prevista para el 17 de noviembre en todo el sector ferroviario y también celebrará una nueva jornada de paro el 23 de noviembre.

Pasajeros en el interior de la estación de Cercanías de Atocha, Madrid. (EFE/ Mariscal) (EFE)

El sindicato ha afirmado que preservará la presión mientras negocia la aprobación y publicación de las medidas aún pendientes. Entre sus exigencias figura el desarrollo normativo de compromisos vinculados con la seguridad de la actividad ferroviaria y la protección de los profesionales.

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La convocatoria afecta al personal de conducción del grupo Renfe. Semaf había justificado los paros por lo que considera incumplimientos en los compromisos para acometer cambios estructurales en materia de seguridad ferroviaria.

El decreto incluye medidas de seguridad y protección social

El real decreto ley aprobado este martes incluye medidas urgentes para reforzar la seguridad en el transporte ferroviario y ampliar la protección social de los profesionales del sector. El sindicato subrayó que solo dará por cumplidos los compromisos cuando las iniciativas estén aprobadas y en vigor.

Durante la jornada de huelga de este martes, Renfe ha informado de incidencias en varios núcleos ferroviarios, con especial impacto en Cercanías Madrid y Rodalies de Barcelona. La compañía ha recomendado a los usuarios consultar el estado del servicio y buscar alternativas de transporte ante las alteraciones registradas.

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Usuarios de Rodalies y larga distancia han lamentado en la estación de Barcelona-Sants los retrasos y cancelaciones de sus trenes debido a la huelga convocada por el sindicato de maquinistas Semaf, en la primera jornada de las tres previstas para esta semana. Han criticado la falta de información y de transporte alternativo.

Según los datos comunicados por Renfe a las 18:00, el seguimiento de la huelga ha sido del 33,2 %. En Cercanías Madrid se ha suprimido el 91,87 % de los trenes previstos y otro 2,38 % no ha llegado a salir, mientras que en Rodalies de Barcelona se ha cancelado el 40 % de los servicios mínimos.