Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

La Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano. (Europa Press)

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Vallecas vuelve a temblar, pero esta vez no por su presidente, Martín Presa, sino por el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Mariano de Paco ya había avisado el viernes de que habría novedades sobre el estadio de Vallecas. Han llegado este martes: la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid considera procedente extinguir la concesión del recinto al Rayo Vallecano por incumplimiento de sus obligaciones.

El dictamen, que se aprobó por unanimidad el 28 de octubre de 2026 y lo ha dado a conocer el Gobierno regional, no deja lugar a duda: “Procede la extinción de la concesión demanial otorgada por la Orden 1260/2019, de 5 de julio, del consejero de Cultura, Turismo y Deportes, en favor del Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D., por incumplimiento de las obligaciones concesionales expuestas”.

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Eso sí, el Rayo Vallecano podrá contestar. El procedimiento no ha terminado y se admiten alegaciones para intentar conservar la licencia del estadio.

Estadio de Vallecas. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Los “ diversos incumplimientos” de Vallecas

Según la Comisión, “han quedado acreditados de modo suficiente incumplimientos relevantes por parte del concesionario de las obligaciones que, conforme al título concesional, le correspondían”. Es decir, el equipo de Presa no ha mantenido el estadio tal y como se le pedía para seguir disfrutando de la licencia y, por tanto, existe base para extinguir la concesión, como ya pretende la Administración.

En concreto, el mantenimiento, la conservación, las inspecciones preceptivas o las condiciones de seguridad del recinto no están a la orden del día. Así, el documento subraya “diversos incumplimientos” de las cláusulas que rigen la concesión y por eso considera que la extinción “resulta una medida proporcionada”.

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con la camiseta del Rayo Vallecano. (Europa Press)

La esperanza del Rayo

No obstante, el dictamen también recoge un matiz favorable al Rayo. Reconoce que, “una vez incoado el expediente de extinción, se ha producido una mejora en el estado del bien objeto de la concesión y en la ejecución de esta”.

Ahora bien, esa mejora, advierte la Comisión, “afecta únicamente a parte de los incumplimientos” y “viene a confirmar la realidad de los mismos al tiempo de su incoación”. En otras palabras: que haya corregido algunas deficiencias no borra que existieran cuando se abrió el expediente.

Tras la suspensión del Rayo-Athletic en Vallecas por el lanzamiento de bolas y aviones de papel, algunos aficionados han aportado su punto de vista sobre esta situación. Mientras que algunos aficionados han considerado "impresentable" lo que ha pasado a pesar de compartir el sentimiento en contra del presidente del club, Martín Presa, otros han afirmado que "es la única manera" de que se escuchen sus protestas.

Plazos y mensaje de calma

La ley da ocho meses para resolver, contados desde el 27 de julio de 2026, fecha en que se incoó el expediente. Por tanto, el plazo vence en marzo de 2027. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid, propietaria de las instalaciones, intenta rebajar la tensión. Lo hizo el propio De Paco en la presentación del III Torneo Benéfico DiscapRayo: “El Rayo va a seguir jugando en su estadio y será un campo mejor”, ha prometido.

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Todo después de una de las jornadas más tensas que se recuerdan en LaLiga, con la suspensión del Rayo-Athletic por el lanzamiento de objetos al campo en protesta por la gestión del presidente del equipo de la franja. El partido quedó suspendido a pesar de que los capitanes, Isi Palazón y Óscar Valentín, hablaran con los aficionados. Tras la recogida de paplitos volvieron a llenar el césped de más objetos.