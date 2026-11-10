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Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

Los populares prometen recuperar el reconocimiento eliminado por el Ministerio de Cultura, que desde entonces se concede de forma independiente

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Hace dos años, el actual Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comenzó los trámites para eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, un galardón que creó José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, y que se añadía a los que ya se daban en Bellas Artes, Teatro, Música u otras disciplinas artísticas, con el objetivo de reconocer “los méritos extraordinarios de un profesional del toreo”, valorado además en 30.000 euros.

“Las tradiciones evolucionan y ahora hay una mayoría social en contra del maltrato animal, así que hemos decidido no premiarlo”, argumentó Urtasun el 3 de mayo de 2024, para añadir que “la gente cada vez entiende menos que se practique la tortura animal y que se le dediquen premios”. Con el reconocimiento de Julián López ‘El Juli’ coincidiendo con el año de su despedida de los ruedos en 2023, el ministro de Sumar ponía fin a esta entrega.

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Ahora, en medio de la campaña electoral, el Partido Popular ha prometido restituir el premio, tal y como figura en el programa electoral que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha dado a conocer este martes, bajo el nombre de “Reconstrucción nacional”. “Recuperaremos el respeto y la promoción de las expresiones que mejor combinan tradición y futuro, empezando por la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia, y fortaleceremos la presencia y proyección de estas manifestaciones dentro y fuera de España”, escriben en la medida 136.

'Tardes de soledad', de Albert Serra, Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

Desde que Urtasun lo eliminó, el premio se ha seguido entregando de la mano del Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta— y la Fundación Toro de Lidia, junto a varias comunidades autónomas. En 2024, el premio fue concedido ex aequo al director de cine Albert Serra, por Tardes de soledad, un retrato del torero peruano Andrés Roca Rey, cuya cinta resultó ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián y del Premio Goya a Mejor documental, y a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL). En 2025 fue otorgado a Curro Vázquez.

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El PP promete también combatir la “censura y la cultura de la cancelación”

En el mismo apartado, los populares se comprometen a garantizar la conservación de los diferentes folclores, fiestas y tradiciones populares, así como a facilitar su transmisión a las nuevas generaciones. Todo ello bajo la premisa de que estas expresiones forman parte del “patrimonio y el paisaje cultural común de España”. “Garantizaremos su protección, apoyaremos a quienes las mantienen vivas y facilitaremos su transmisión a las nuevas generaciones”, añaden.

Pero la tauromaquia no es el único asunto con el que Feijóo pretende marcar distancias con la gestión de Urtasun al frente del Ministerio de Cultura. En su programa electoral, el PP también promete combatir lo que denomina “cultura de la cancelación” y corregir los supuestos sesgos ideológicos en la concesión de ayudas y reconocimientos culturales. “No se excluirá arbitrariamente a creadores, artistas o proyectos de ayudas, premios, instituciones o espacios públicos por sus ideas”, sostiene la formación, que también se compromete a garantizar la pluralidad en los jurados, consejos e instituciones culturales públicas. Una medida que le echa el pulso a Vox, después de que el pasado 21 de octubre trascendiera que la Consejería de Cultura de Castilla y León, liderada por la ultraderecha, vetará producciones que no cumplan con unos criterios de “neutralidad” y que incluyan “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

El torero español, Talavante durante la lidia del toro. Imagen de archivo. (EFE/ Jhon Jairo Bonilla)
El torero español, Talavante durante la lidia del toro. Imagen de archivo. (EFE/ Jhon Jairo Bonilla)

Las propuestas culturales del PP se completan con el compromiso de actualizar las leyes de protección del patrimonio, impulsar la proyección nacional e internacional de museos como el Prado y el Reina Sofía y aprobar una nueva Ley de Mecenazgo para ampliar los incentivos fiscales a ciudadanos, empresas y fundaciones que contribuyan a financiar la cultura. También contempla reforzar el Instituto Cervantes, crear nuevas residencias de artistas inspiradas en la Real Academia de España en Roma y potenciar la presencia internacional de las industrias culturales españolas.

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