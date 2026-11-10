Tienen cinco perros, ocho gatos y una finca de 6.400 metros cuadrados: ahora buscan voluntarios para ayudarles

Andrea cosechando hortalizas en la finca. (Workaway)

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Dejar atrás la rutina urbana para recorrer carreteras durante cuatro años a bordo de una furgoneta camperizada suena al sueño de muchos, pero asentarse en plena naturaleza y levantar un proyecto autosuficiente desde cero es otra historia. Esa es la realidad con la que se toparon Chris y Andrea, una pareja de antiguos nómadas que en mayo de 2022 decidió echar raíces en una parcela de 6.400 metros cuadrados en el interior de Huelva.

El terreno, ocupado originariamente por hileras de viñedos, está dando paso ahora a un “bosque de alimentos” diseñado con criterios de permacultura, además de servir como hogar de acogida para animales rescatados. La finca goza de una ubicación estratégica en el suroeste peninsular, a medio camino entre Sevilla (a unos 50 kilómetros) y Huelva capital (a 30 kilómetros), y a escasa distancia tanto de las playas de Matalascañas y Mazagón como del Parque Nacional de Doñana.

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Sin embargo, la magnitud del terreno y las faenas diarias han desbordado sus previsiones, por lo que han abierto las puertas de su finca a viajeros y entusiastas de la vida sostenible dispuestos a echar una mano a cambio de techo, aprendizaje y desconexión. A través de la red Workaway, la pareja ofrece alojamiento sin coste a todo aquel dispuesto a involucrarse en las tareas diarias de la finca.

Convivencia sobre ruedas

Los voluntarios pueden alojarse en una caravana habilitada en la propia finca o instalarse con su propia tienda de campaña, furgoneta camper o autocaravana, ya que el terreno cuenta con accesos cómodos para vehículos de gran tamaño y conexión a internet de alta velocidad, lo que lo hace compatible incluso con nómadas digitales que combinan el teletrabajo con la vida al aire libre.

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Andrea junto a dos de los animales que viven en la finca. (Workaway)

El propósito central de la pareja es transformar las antiguas hileras de vides en un frondoso “bosque comestible”, aplicando principios de cultivo regenerativo y sin recurrir a químicos. Las tareas sobre el terreno varían según el calendario agrícola: abarcan desde sembrar y preparar acolchados orgánicos, hasta la recogida y el aliño tradicional de aceitunas durante los meses de otoño.

En paralelo a la huerta, el espacio exige constantes mejoras de bioconstrucción y fontanería ecológica. Entre los proyectos inmediatos destaca la instalación de un sistema de depuración de aguas grises, la construcción de un retrete seco de compostaje, el montaje de plataformas de madera para tiendas y la creación de un horno artesanal de leña destinado a hornear pan y pizzas caseras.

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Un santuario improvisado

Más allá de la agricultura, el verdadero corazón de la finca late al ritmo de sus trece habitantes de cuatro patas. Chris y Andrea han hecho del terreno un refugio para animales maltratados o abandonados. Por allí corretean cinco perros con pasados difíciles junto a ocho felinos que han encontrado allí una segunda oportunidad. Cuidar de ellos, alimentarlos y colaborar en el mantenimiento de sus espacios seguros es una de las tareas prioritarias para cualquier voluntario.

Cena al aire libre entre los anfitriones y los voluntarios al caer la noche. (Workaway)

El intercambio cultural redondea la experiencia. Ambos anfitriones son políglotas —dominan el alemán, inglés, español y húngaro— y vuelcan sus inquietudes artísticas en el entorno. Entre tarea y tarea, Andrea imparte nociones sobre el aprovechamiento medicinal y culinario de la flora local y comparte técnicas de macramé. Chris, por su parte, guía salidas de avistamiento de aves aprovechando la cercanía del corredor migratorio de Doñana.

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Para integrarse en el proyecto, los anfitriones solicitan un compromiso de estancia mínima de al menos dos semanas. El perfil está orientado a mayores de 26 años, no contempla la acogida de familias con niños y avisa a los no fumadores de que la pareja consume tabaco. Asimismo, para aquellos viajeros procedentes de fuera de la Unión Europea, resulta indispensable contar con el visado en regla antes de viajar para sumarse a este proyecto.