Así ha sido el funeral por las víctimas de Urda: un Cristo que no salía del municipio en 400 años, 69 velas en memoria de los fallecidos y la exigencia de que “se esclarezcan las causas”

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España asisten al funeral de Estado por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, celebrado en la catedral de Toledo, en Toledo (España), el 10 de noviembre de 2026. Ballesteros/Pool vía REUTERS

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La catedral de Toledo ha acogido este martes el funeral en memoria de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre. Una ceremonia marcada por el dolor de los familiares, el recuerdo de quienes perdieron la vida y las reivindicaciones para que “se esclarezcan las causas” de qué ocurrió aquella tarde en las vías. Los reyes Felipe VI y Letizia han acompañado a los allegados de fallecidos y heridos en una misa que ha reunido a representantes de las principales instituciones del Estado, autoridades autonómicas y cientos de ciudadanos.

El acto religioso, organizado por la Archidiócesis de Toledo, ha comenzado pasadas las 19.00 horas y ha estado presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. Cerca de 150 familiares han asistido a una ceremonia en la que también han participado profesionales de emergencias, sanitarios, voluntarios y efectivos de los cuerpos de seguridad que intervinieron tras la colisión de los dos trenes de alta velocidad de Renfe e Iryo.

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Uno de los elementos más simbólicos del funeral ha sido la presencia del Cristo de la Vera Cruz de Urda, una imagen de especial devoción para los vecinos de esta localidad toledana y que ha abandonado el municipio por primera vez en cuatro siglos para acompañar a las víctimas. La talla llegó a la catedral durante la tarde del lunes y ha ocupado un lugar destacado junto al altar durante toda la celebración.

A sus pies se han dispuesto 69 velas, una por cada persona fallecida en el accidente. La ofrenda ha sido realizada por otros tantos fieles de la parroquia de Urda, que han querido convertir cada una de ellas en un recuerdo individual de las vidas que se perdieron en la tragedia. La imagen y las velas han presidido una misa seguida por más de 1.500 fieles en el interior del templo.

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El Cristo de la Vera Cruz abandona Urda por primera vez en 400 años

Los reyes Felipe VI y Letizia asisten al funeral donde saludan y ofrecen sus condolencias a los familiares de las víctimas

La imagen del Cristo de la Vera Cruz, considerada una de las más veneradas de Castilla-La Mancha, tiene una profunda vinculación con la localidad de Urda, donde permanece habitualmente. Su traslado a Toledo ha supuesto una excepción histórica, ya que, según han confirmado a EFE fuentes de la parroquia del municipio, no había salido del municipio en los últimos 400 años.

Además, la celebración ha contado con una amplia representación de la Iglesia. Once obispos y arzobispos han concelebrado la misa junto al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, entre ellos el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. También han participado los párrocos de Urda y Los Yébenes.

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La lectura de la ceremonia ha corrido a cargo de Ana, hermana de uno de los fallecidos, mientras que los cánticos litúrgicos han estado acompañados por la capilla musical de la Archidiócesis y una escolanía de niños cantores.

Los Reyes acompañan a los familiares de las víctimas

Felipe VI y Letizia han acudido a la catedral para trasladar su apoyo a los familiares de los fallecidos y a los heridos. Cientos de personas se habían congregado en los alrededores del templo para recibir a los monarcas, que han accedido por la Puerta de Reyes. Durante la misa, ambos han ocupado dos asientos situados a la derecha del altar. En las primeras posiciones también se han ubicado representantes institucionales y algunos de los profesionales y voluntarios que participaron en los trabajos de emergencia tras el accidente.

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La representación política e institucional ha sido numerosa. Han asistido el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, Margarita Robles; Educación, Milagros Tolón, y Sanidad, Mónica García. También han estado presentes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

President of Andalusia Juanma Moreno and Castilla-La Mancha regional leader Emiliano Garcia-Page attend a state funeral for the victims of the Urda train crash at the Toledo Cathedral in Toledo, Spain, November 10, 2026. Ballesteros/Pool via REUTERS

A ellos se han sumado la mayoría de los presidentes autonómicos y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una ceremonia que ha reunido a representantes de diferentes administraciones y formaciones políticas en torno al recuerdo de las víctimas.

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El arzobispo exige esclarecer las causas y asumir responsabilidades

Más allá del carácter religioso de la ceremonia, uno de los mensajes centrales del funeral ha sido la necesidad de conocer las circunstancias que provocaron el accidente y de evitar que vuelva a repetirse. Francisco Cerro Chaves ha aprovechado su intervención para reclamar que se investigue lo ocurrido: “Es legítimo pedir que se esclarezcan las causas y que se asuman responsabilidades”, ha señalado el arzobispo, que también ha reclamado que se repare en justicia a los allegados de los fallecidos y que se pongan “todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir” una tragedia similar.

Después, el responsable de la Archidiócesis de Toledo ha defendido que la unidad y la solidaridad que han surgido tras el accidente no pueden quedarse únicamente en muestras de apoyo durante los días posteriores al siniestro. “La memoria de quienes han perdido la vida nos exige trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana”, ha afirmado durante una homilía en la que ha querido situar en el centro a las familias que afrontan la pérdida de sus seres queridos.

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El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, durante el funeral de Estado por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, celebrado en la catedral de Toledo, en Toledo (España), el 10 de noviembre de 2026. Ballesteros/Pool vía REUTERS

Asimismo, Cerro Chaves ha reconocido que el accidente ha dejado una huella difícil de superar en las familias, los municipios afectados y el conjunto de la sociedad. “Detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones”, ha recordado. Y ha terminado recalcando que, ahora, hay “abrazos que han quedado pendientes, palabras que no han podido decirse y ausencias difíciles de llenar”.

La homilía también ha tenido un espacio específico para quienes sobrevivieron al accidente y continúan afrontando las consecuencias del siniestro. El arzobispo ha expresado su preocupación por los heridos que permanecen hospitalizados, por quienes tienen que someterse a intervenciones y tratamientos y por aquellos que tratan de recuperarse de las secuelas físicas y psicológicas. “Que esta tragedia nos haga crecer en fraternidad, en responsabilidad y en la conciencia de caminar juntos”, ha concluido Cerro Chaves, antes de encomendar al Cristo de Urda a las víctimas y a sus allegados.

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