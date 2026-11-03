Lamine y Raphinha despachan al Aston Villa y el FC Barcelona firma una nueva victoria en Champions

Los jugadores del FC Barcelona celebrando el gol de Raphinha (REUTERS/Albert Gea)

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Necesitaron tiempo para asentarse en el partido los azulgranas, debido a la presión asfixiante del Aston Villa. Lamine fue el encargado de romper con la defensa inglesa y firmar el primer tanto del partido. El tira y afloja se mantuvo durante todo el duelo, pero los dos goles de Raphinha llevaron la calma al banquillo de Hansi Flick y sentenciaron el encuentro. Nuevos tres puntos para el FC Barcelona, que sigue empujando en Champions para asegurar su lugar entre los ocho mejores.

Los azulgranas llegaban mermados al partido de Champions ante el Aston Villa. Las lesiones de Christensen, Espart, Eric García, Koundé y Dani Olmo dejaban tocada la plantilla, obligando a Hansi Flick a tirar de cantera y cambiar el esquema. Los recientes resultados ante el PSG y el Real Madrid tocaban, además, la moral y confianza del FC Barcelona. Tras una victoria en LaLiga ante el Alavés, necesitaban resarcirse también en la competición europea. Lamine Yamal se encargó de ello. A falta de posesión de balón, el extremo de Rocafonda puso magia sobre la banda izquierda para desesperar a los rivales y crear el mayor peligro de los azulgranas.

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Se fijó Emery en la estrategia de José Mourinho y de Luis Enrique, los dos únicos que han sido capaces de derrotar a Hansi Flick hasta el momento. Era sencillo, necesitaba anular a los jugadores del centro del campo y evitar que el FC Barcelona pudiera esposarse al balón y marcar el ritmo del partido. Sin embargo, Lamine tenía otros planes y dos ocasiones después firmaba el primero de los azulgranas. Fue tras un error no forzado (como suele decirse en tenis) del Aston Villa, que trató de salir con el balón jugado. No esperaban, sin embargo, que el joven extremo, atento a todo movimiento, robara el balón y batiera a Suzuki, cuando solo habían pasado siete minutos desde el inicio del duelo.

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal celebrando un gol ante el Aston Villa (REUTERS/Albert Gea)

El gol tampoco marcó el rumbo del partido, que lejos de lo que cabría esperar, se convirtió en un tira y afloja entre los dos equipos. La respuesta al gol no se hizo esperar. Jackson tuvo la primera ocasión que acabó cortando Gerard Martín; la segunda corrió a costa de Cash, que acabó estrellando el balón en el palo. Las ocasiones se repartieron entre ambos, con una mínima ventaja azulgrana que no sirvió para ampliar la ventaja en el marcador antes de que llegara el descanso.

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Raphinha sentencia el partido

La segunda mitad arrancó con cambios en el equipo azulgrana. Bernal entró al terreno de juego para ocupar el lugar de Rodri. Nadie pudo cambiar el ritmo en el que había entrado el duelo ya en la primera parte. Siguieron con el tira y afloja instaurado, pero Raphinha estuvo más fino de cara a portería. Siete minutos exactamente (los mismos que Lamine) necesitó el brasileño para hacer el segundo del FC Barcelona. La fortuna, la suerte o el azar entraron en juego para desviar lo justo la trayectoria del balón y que Suzuki no tuviera nada que hacer para evitar el tanto.

Cancelo pujó por hacer el tercero con un gran disparo desde la frontal, pero esa misión le correspondía a otro jugador. El brasileño entró de nuevo en escena para sentenciar el partido con un tercer tanto. Un gol que le situaba por encima de Rivaldo como máximo goleador brasileño del club en la historia de la competición. Fue entonces con el duelo totalmente teñido de azulgrana cuando Hansi Flick quitó a todas las estrellas, entre ellas al autor del doblete, para dar descanso a los jugadores de cara al partido del domingo ante el Atlético de Madrid.

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El exfutbolista y entrenador Xavi Hernández aparece sentado frente a una mesa durante una entrevista. En la pared del fondo se observan camisetas de fútbol colgadas, entre ellas la número 8 de la selección española y una del FC Barcelona. Durante la grabación, Hernández realiza gesticulaciones con las manos mientras habla sobre temas vinculados a su carrera deportiva y su relación con Lionel Messi, según se aprecia en los subtítulos.

Siguió Gordon intentando ver portería, también Lamine que tenía hambre de goles, pero no pudo ser. Suzuki defendió la portería del Aston Villa con uñas y dientes para evitar que la goleada se siguiera ampliando. No importó, tampoco ellos permitieron que los ingleses les hicieran un gol, sellaron el partido con la portería a cero, objetivo máximo de Hansi Flick. El pitido final certificó la victoria azulgrana y con ella unos nuevos tres puntos para el FC Barcelona.