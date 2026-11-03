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Robin Le Normand vuelve a estar en el punto de mira tras su grave error contra el Bayern de Múnich: “Esos detalles joden”

El central, titular por la baja de Cuti Romero, falló en el 0-1 de Karl y fue sustituido entre pitos. Es su tercera acción polémica de la temporada

Robin Le Normand. (REUTERS/Susana Vera)
Robin Le Normand. (REUTERS/Susana Vera)
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Una primera parte seria, contundente, cerrando espacios y no dejando a ningún atacante cómodo. Lo que se traduce en trabajo, correr detrás del balón, esfuerzo... y en un instante, todo por la borda. Corría el minuto 54 de la segunda parte cuando el Bayern se topaba una vez más con la zaga rojiblanca. Sin embargo, lo que debía ser un despeje como en los de la primera parte se convertía en el primer gol de partido. Robin Le Normand, que dudó (aunque es cierto que molestado por un compañero), vio cómo Karl le robó la cartera y la ‘picaba’ ante Oblak.

Acto seguido, sustituido... entre tímidos pitos. No es la primera vez que el central está en el ojo del huracán por sus errores. Sin ir más lejos, esta temporada, con dos penaltis y una expulsión en LaLiga. “No es un gol que ellos merezcan, sino que es algo que ha venido de nosotros”, ha explicado Marcos Llorente en los micrófonos de Movistar.

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Laimer sentenció después con el 0-2, y el Bayern se llevó su primera victoria en casa del Atlético de Madrid, que se complica la clasificación en el top-8, aunque ahora le tocan los rivales teóricamente más fáciles.

Marcos Llorente. (REUTERS/Susana Vera)
Marcos Llorente. (REUTERS/Susana Vera)

“Un jarro de agua fría”

“El esfuerzo del equipo era muy grande. Estábamos corriendo todos mucho y esos detalles joden”, ha explicado, añadiendo: “Es jodido por esa parte”. Y es que el gol cambió el partido. “No esperábamos el primer gol y ha sido un jarro de agua fría. Luego nos ha costado”, ha admitido el ‘comodín’.

Para Llorente, la derrota se explica por esos detalles: “Por no tener más calma en los metros finales, ser más agresivos en ataque, metiendo gente en el área”. Y pasó página: “Es un partido, hay que seguir y viene ahora otro importante el fin de semana”. Se refiere al FC Barcelona, al ‘duelo’ por LaLiga que hay este fin de semana, de nuevo, en el Metropolitano.

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El defensa del Atlético de Madrid David Hancko. (EFE/Sergio Pérez)
El defensa del Atlético de Madrid David Hancko. (EFE/Sergio Pérez)

Roja y penalti en agosto

El del Bayern no es el primer error de Le Normand este curso. El 23 de agosto, en el Atlético-Villarreal, empujó con los dos brazos a Georges Mikautadze en el minuto 76, cuando el delantero estaba a punto de rematar ante Oblak. El VAR avisó a Hernández Hernández, que señaló penalti y expulsó al central. Mikautadze lo transformó y puso el 1-2. El Atlético rescató el empate (2-2) con un gol de Giuliano Simeone, pero tuvo que jugar el tramo final con diez.

Le Normand. (REUTERS/Ana Beltran)
Le Normand. (REUTERS/Ana Beltran)

Otro penalti en Mendizorroza

El 10 de octubre, en el Alavés-Atlético, llegó el segundo. En la última acción de la primera parte, a balón parado, el árbitro señaló penalti por un agarrón de Le Normand a Toni Martínez tras revisarlo en el VAR. Lucas Boyé hizo el 1-1. La jugada generó debate porque había dudas sobre si el delantero también agarraba al defensa, pero la decisión se mantuvo. El Atlético acabó ganando con un gol de Cuti Romero en los últimos minutos.

Le Normand. (REUTERS/Vincent West)
Le Normand. (REUTERS/Vincent West)

Competencia en la zaga

Precisamente, el ‘salvador’ de ese partido es su principal competencia en el eje de la zaga, a la que se suman Marc Pubill y Dávid Hancko. Eso deja al jugador como el último central para el Cholo... que espera al Cuti para el domingo.

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