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Courtois no viaja con el equipo; la baja es definitiva: será Lunin el portero titular para el Clásico ante el FC Barcelona

El portero belga es baja para el partido debido a una gripe

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois (Europa Press)
El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois (Europa Press)
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El Real Madrid tendrá que afrontar el Clásico ante el FC Barcelona sin Thibaut Courtois. El guardameta belga, afectado por un proceso gripal, no ha conseguido recuperarse a tiempo y finalmente se quedará fuera del encuentro en el Camp Nou. Aunque durante la mañana del domingo todavía existía la posibilidad de que se incorporase a la expedición si mejoraba su estado físico, esa opción ha quedado descartada. Andriy Lunin asumirá la titularidad en la portería madridista en un partido marcado por la ausencia de uno de los habituales bajo palos.

La evolución de Courtois ha centrado buena parte de la atención en Valdebebas durante las horas previas al enfrentamiento. El club comunicó inicialmente que el belga no entraba en la convocatoria debido a la gripe, pero el guardameta no había renunciado a la posibilidad de disputar el Clásico. Su intención era esperar hasta el último momento para comprobar si experimentaba una mejoría que le permitiera viajar a Barcelona y estar disponible para el encuentro. Sin embargo, las expectativas no se han cumplido. El estado físico del portero no le ha permitido superar el proceso gripal a tiempo y el Real Madrid tendrá que reorganizar sus planes para uno de los partidos más importantes de la temporada. La decisión supone el cierre definitivo a las opciones de Courtois de participar en el duelo frente al conjunto azulgrana.

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Courtois mantenía su intención de agotar las posibilidades disponibles antes de asumir que no podría jugar. Durante parte de la mañana, el escenario todavía contemplaba una incorporación de última hora a la expedición. La decisión dependía de cómo evolucionase el guardameta y de si conseguía recuperar las condiciones físicas necesarias para competir. Desde el club insistían en la importancia de esperar antes de cerrar definitivamente esa puerta.

El jugador del Real Madrid Andriy Lunin (REUTERS/Isabel Infantes)
El jugador del Real Madrid Andriy Lunin (REUTERS/Isabel Infantes)

Lunin será el portero titular

La ausencia del guardameta obliga al Real Madrid a recurrir a Andriy Lunin, que será el portero titular ante el FC Barcelona. El ucraniano ocupará el puesto de Courtois en un encuentro en el que el conjunto blanco pierde a su primera opción para defender la portería. La situación modifica los planes iniciales del equipo, aunque en Valdebebas confían en la capacidad del suplente para responder a la responsabilidad.

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La preocupación por la baja del belga encuentra así una respuesta dentro de la propia plantilla. El Madrid considera que dispone de una alternativa preparada para afrontar el desafío y no oculta su confianza en el guardameta ucraniano. La decisión de descartar definitivamente a Courtois pone fin a una mañana de incertidumbre en torno a su participación. El portero había mostrado su disposición a intentar llegar hasta el último momento, pero el proceso gripal ha terminado condicionando sus opciones. Sin tiempo suficiente para recuperarse, el belga no estará en el Clásico y Lunin tendrá que asumir el protagonismo bajo palos.

Thibaut Courtois habla sin tapujos tras el partido. Reconoce a España como una de las grandes candidatas y cuestiona su futuro internacional, sugiriendo que su continuidad depende de la Federación.

Con una baja sensible en portería, el club blanco afrontará el duelo ante el eterno rival, el FC Barcelona. El portero belga ha sido uno de los activos más importantes en el club blanco esta temporada y ahora será Lunin quien asuma el puesto para afrontar un duelo de la magnitud del Clásico, donde además se juegan parte de la temporada. Si los de Mourinho no son capaces de evitar la derrota, los azulgranas se pondrán a nueve puntos de diferencia en la tabla, lo que deja un escenario poco esperanzador de hacerse con la competición doméstica.

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