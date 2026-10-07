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John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El extenista analiza los datos del de Murcia hasta ahora y los que llegará a alcanzar en su carrera

El extenista John McEnroe (REUTERS/Eduardo Munoz)
El extenista John McEnroe (REUTERS/Eduardo Munoz)
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El regreso de Carlos Alcaraz a la competición después de su ausencia ha vuelto a situar al tenista español en el centro del debate. El murciano reapareció en el US Open y terminó su participación tras enfrentarse a Ben Shelton, antes de recuperar sensaciones en la Laver Cup y, posteriormente, conquistar en Tokio su primer título desde febrero. Una evolución que no ha pasado desapercibida para John McEnroe, quien considera que Carlitos nunca llegará a los datos del Big Three.

La leyenda estadounidense analizó el momento que atraviesa Alcaraz durante su participación en el podcast Off Court. Uno de los aspectos que más llamó su atención fue la reacción del español después de quedar eliminado en Nueva York. Alcaraz abandonó la pista con una sonrisa tras su derrota ante Shelton, un gesto que McEnroe interpretó como una señal que puede ayudarle a pasar página. “Parecía que Alcaraz dejó la pista en el US Open con una sonrisa en la cara, y espero que no sienta las consecuencias de la derrota y que pueda seguir adelante”, señaló el extenista.

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El nombre de Shelton aparece precisamente como uno de los elementos que McEnroe considera relevantes al hablar del futuro de Alcaraz. El estadounidense entiende que el crecimiento de jugadores capaces de plantearle problemas puede dificultar que el español alcance las cifras de Grand Slam que consiguieron Roger Federer y Novak Djokovic. “Una de las razones por las que creo que a Alcaraz le va a resultar tan difícil acercarse a Djokovic y Federer en Grand Slam es que hay tenistas más grandes como Shelton, que pueden salir y jugar partidos increíbles e incluso quitarle la raqueta de las manos a Alcaraz y frustrarle”, explicó McEnroe.

Carlos Alcaraz con la copa del ATP 500 de Tokio (REUTERS/Manami Yamada)
Carlos Alcaraz con la copa del ATP 500 de Tokio (REUTERS/Manami Yamada)

El partido del US Open sirve, precisamente, como ejemplo de esa dificultad. Alcaraz se encontró con un Shelton que, según la valoración de McEnroe, ofreció un nivel extraordinario y además contó con un factor añadido: el respaldo de la grada. El estadounidense considera que el menor ritmo competitivo del español también terminó teniendo influencia en el desarrollo del encuentro. “Si le ves jugar, Alcaraz no parecía que estaba muy oxidado, pero la falta de ritmo surgió al enfrentarse a un tenista más grandes que jugó el mejor partido de su vida, y que se alimentó además de la energía que había en el ambiente y del apoyo del público”, afirmó.

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La derrota, sin embargo, no cambia la valoración general de McEnroe sobre el regreso del tenista español. El estadounidense considera que la participación de Alcaraz en Nueva York tuvo un balance positivo pese a que no alcanzó su mejor versión y a que su cuerpo terminó pasando factura. “Pese a la derrota, creo que el balance para Alcaraz fue positivo, ya que a medida que avanzaba el US Open se pensaba que Alcaraz iba a ganar pese a que no llegó a su mejor nivel y su cuerpo le pasó factura”, manifestó.

Shelton elimina a Alcaraz en el US Open

En ese contexto, el triunfo de Shelton también merece, según McEnroe, su propio reconocimiento. El extenista estadounidense considera que las circunstancias pudieron influir, pero no resta valor a la actuación del jugador norteamericano. “Aún así, la victoria de Shelton tuvo muchísimo mérito”, añadió.

El español le dio indicaciones a su compañero de equipo en medio del partido ante el argentino

La reflexión de McEnroe llega después de un periodo en el que Alcaraz ha vuelto progresivamente a la competición. Tras el US Open, el español participó en la Laver Cup, donde ayudó a Europa a conquistar el título, y después se impuso en Tokio, logrando su primer trofeo desde febrero. McEnroe quiso cerrar su análisis poniendo en valor precisamente la presencia del murciano en Nueva York. Más allá del resultado deportivo, considera que su regreso fue una noticia importante para el torneo y que su participación contribuyó al espectáculo. “Pero quiero darle las gracias a Alcaraz por jugar en Nueva York, su regreso fue importantísimo para el US Open”, concluyó la leyenda estadounidense.

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