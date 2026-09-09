Alcaraz sucumbe ante Shelton en una batalla de madrugada en Nueva York

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Albert Traver

Nueva York, 9 sep (EFE).- El español Carlos Alcaraz cayó eliminado en la madrugada de este miércoles del Abierto de Estados Unidos ante el estadounidense Ben Shelton, tras alcanzar los cuartos de final en su regreso a las pistas tras casi cinco meses de baja por lesión.

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Shelton derrotó a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido épico que duró 4 horas y 28 minutos y que terminó pasadas las 03.30 de la mañana (09.30 hora española) en Nueva York, la ciudad que no quiere dormir, batiendo en más de 40 minutos el récord del mismo Alcaraz y el italiano Jannik Sinner en 2022.

Shelton se enfrentará este jueves a su compatriota Frances Tiafoe en las semifinales, lo que asegura la presencia de un estadounidense en la final del domingo, que buscará acabar con la sequía local que dura desde la victoria de Andy Roddick en 2003.

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Alcaraz no podrá revalidar el título conquistado el año pasado en Nueva York. El último que lo hizo fue el suizo Roger Federer con cinco títulos consecutivos entre 2004 y 2008.

El murciano eligió Nueva York para volver al ruedo tras casi cinco meses apartado de las pistas por una lesión en la muñeca en el Torneo Conde de Godó. Fue un regreso épico en el que sorprendió y fue mejorando ronda a ronda, hasta que se topó con Shelton.

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Shelton, número 9 del mundo, no había ganado nunca a un 'top 3'. De hecho, su balance hasta hoy era de 0-17. Pero el estadounidense se disfrazó de Novak Djokovic, restando como nunca y sacó al murciano de sus casillas durante gran parte del duelo.

Alcaraz y Shelton comenzaron con mucha cautela, incluso respeto, su partido, que arrancó pasadas las 23.00 en el Arthur Ashe, el recinto central de Flushing Meadows, en Queens.

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Hasta el 5-5, ninguno tuvo una sola oportunidad de 'break', con un saque más que sólido que hacía pensar en un partido largo y en la posibilidad de varios 'tie-break'.

Ahí llegó el cambio de ritmo de Alcaraz, un 'break' en blanco para servir para el primer set, pero dejó escapar el siguiente con cuatro errores no forzados, una muestra de lo que estaba por venir.

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Así llegaron a un 'tie-break' con múltiples mini-roturas tras la acumulación de errores de Alcaraz, que Shelton vio ganado pero que el murciano terminó sacando adelante en el último momento.

Ese primer set cayó del lado de Alcaraz, pero el partido estaba todavía lejos de estar decidido. Tras mantener ambos los dos primeros juegos con mucho trabajo, el murciano concedió tres roturas seguidas para el 6-1 de Shelton en la segunda manga.

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Shelton, un jugador con dificultades para el resto y el peor del 'top 20' en peloteos de más de cinco golpes, se iba creciendo. La actitud de Alcaraz, muy contrariado, recordaba a la del partido de 2024 contra Botic van de Zandschulp.

Sus errores, dejadas a la red, derechas largas o a la red, se acumulaban uno tras otro. El murciano terminó el partido con 53 errores no forzados, por sólo 38 golpes ganadores. Shelton, en cambio, únicamente cometió 35 errores no forzados.

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Tras perder 9 juegos seguidos, cuatro de ellos 'breaks', Alcaraz frenó la sangría con un juego en blanco para el 3-1 en el tercer set. El murciano, sin embargo, no pudo recuperar la rotura y acabó cediendo también la tercera manga por 6-3.

Alcaraz, que había dado signos de vida en el final del tercero, resurgió en el cuarto, con un 'break' temprano a Shelton que consolidó para el 3-0. El murciano lo dejó todo en la pista y se apuntó otro 'break' para terminar ganando por 6-1 esa manga.

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La reacción llegó con peaje físico, pues Alcaraz vomitó dos veces sobre una toalla durante ese cuarto set.

Alcaraz y Shelton volvieron a blindar sus saques en el último set. El murciano defendió tres bolas de 'break' que hubiesen puesto a Shelton 5-3 al saque y la última manga se fue a un 'super tie-break' que, esta vez, cayó para el estadounidense.

Hasta hoy, Alcaraz iba 15-1 en sus partidos a cinco sets, con una sola derrota a manos de Matteo Berrettini en sus inicios como profesional. EFE

(foto)