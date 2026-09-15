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Cómo construir un muro relleno de piedras para el jardín: una alternativa sostenible para crear jardines verticales

Esta técnica permite delimitar espacios, pero descuidar los pasos técnicos de drenaje y compactación puede hacer que el muro ceda con las primeras lluvias

Muro de gaviones. (Pexels)
Muro de gaviones. (Pexels)
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Los muros de gaviones —estructuras de malla metálica rellenadas con rocas o piedras de diversos calibres— representan una solución muy práctica para delimitar zonas o resolver desniveles en el terreno. Más allá de su función divisoria, estas paredes destacan por su perfil respetuoso con el medio ambiente: al prescindir del hormigón, favorecer el paso natural del agua de lluvia y facilitar la integración de jardines verticales, permitiendo que distintas variedades de plantas crezcan entre las rocas.

Sin embargo, esta aparente simplicidad oculta exigencias técnicas que resultan fundamentales para su durabilidad. Es habitual que muchos propietarios decidan levantar estos muros como un proyecto personal de fin de semana, dejándose llevar únicamente por la apariencia de las piedras perfectamente alineadas en la superficie. El problema surge cuando la estructura comienza a mostrar deformaciones, asentamientos irregulares o desprendimientos en cuanto hacen su aparición las primeras lluvias intensas de otoño.

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Para lograr una pared resistente que soporte el paso del tiempo y las precipitaciones, la clave radica en cuidar minuciosamente la preparación de los elementos invisibles sobre los que descansa todo el proyecto. El proceso de construcción debe ejecutarse siguiendo una metodología precisa que asegure la estabilidad tanto de las jaulas metálicas como del propio terreno.

Cómo evitar que el muro se venga abajo

Antes de colocar las primeras piedras, el primer paso indispensable consiste en la excavación y preparación del terreno, retirando la tierra a una profundidad de entre 15 y 20 centímetros a lo largo de todo el trazado previsto. A continuación, resulta fundamental apisonar y compactar firmemente la base con una placa vibratoria o un pisón manual, evitando así futuros asentamientos desiguales provocados por el enorme peso de las rocas.

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Muro de gaviones. (Magnific)
Muro de gaviones. (Magnific)

Sobre esta superficie ya consolidada, se instala una capa de grava drenante de al menos 10 centímetros de grosor. Este lecho permeable permite evacuar rápidamente el agua de lluvia, impidiendo que la humedad se acumule bajo la estructura y genere presiones hidráulicas peligrosas para la estabilidad de la obra.

Asimismo, es vital extender una malla o tela geotextil que cubra el fondo y el lateral del terraplén en contacto directo con la tierra. Esta membrana actúa como un filtro inteligente: permite que el agua fluya libremente, pero retiene las partículas finas del suelo, evitando que la tierra se filtre entre las rocas y termine desestabilizando el interior del gavión.

Una vez instalada la protección, se ensamblan las jaulas metálicas utilizando los espaciadores y tirantes indicados por el fabricante para evitar que la malla se abombe hacia los lados. El rellenado del muro no se realiza de golpe, sino mediante capas sucesivas de 20 a 30 centímetros. Durante este proceso se aconseja aplicar la técnica del revestimiento, ubicando las piedras de mayor tamaño y mejor acabado en las caras visibles del gavión, mientras que el núcleo central se completa con rocas más pequeñas para no dejar huecos.

Si el muro ya ha sido construido y presenta ligeros síntomas de inestabilidad tras las primeras tormentas, no siempre es necesario demolerlo por completo para salvar la estructura. La apertura de zanjas con tubos de drenaje en la base, la adición progresiva de material compactable en la parte posterior durante los meses secos o la sustitución por tramos de las piedras mal calibradas permiten corregir los fallos de montaje y garantizar una durabilidad prolongada a largo plazo.

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