España

Willyrex, youtuber multimillonario, publica un vídeo en Lavapiés pidiendo limosna a personas que viven en la calle y miles de personas estallan: “Hay tantas cosas mal”

Zazza ell italiano y Willyrex están recibiendo críticas después de publicar un vídeo de 45 minutos en el que molestan a vecinos del barrio de Lavapiés, en Madrid

Fragmento del vídeo
Willyrex hablando con una persona que vive en la calle. (Canal de YouTube de Zazza el italiano)
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Las tendencias de consumo han cambiado y, con ello, el contenido que vemos durante nuestro tiempo libre también. No es un secreto para nadie que ciertos influencers y comunicadores tienen una gran influencia en algunos sectores de la sociedad y, al mismo tiempo, un foco mediático enorme.

Uno de los creadores de contenido que mejor lo ejemplifica es Guillermo Díaz Ibáñez, conocido en redes sociales como Willyrex. Empezó a publicar vídeos en 2009 y, una década y media después, es una de las voces más influyentes en redes sociales. El influencer español tiene dos canales de YouTube, entre los que suma 36 millones de suscriptores, cifra de la que muy pocas personas pueden presumir.

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Sin embargo, el último vídeo que ha publicado el influencer Zazza el italiano, protagonizado por Guillermo Díaz, ha impactado a miles de sus seguidores. “Hay tantas cosas mal en este vídeo que no sabría ni por dónde empezar”, afirma un espectador en la sección de comentarios.

Un vídeo lleno de morbo y demagogia

El título del vídeo ya dejaba algunos atisbos de cómo iba a ser el contenido: ‘WILLYREX ATERRORIZADO EN EL PEOR BARRIO DE MADRID. Nos tiene que escoltar la policía’. Esto, sumado a una imagen de portada sensacionalista, anticipaba el enfoque de la publicación.

Un vídeo que busca el morbo
Portada del vídeo en el que aparecen Zazza y Willyrex

“Voy a sacarle de su zona de confort y lo voy a meter en uno de los barrios más peligrosos de toda España”, explica Zazza durante su primera aparición. El resto del vídeo, lejos de ser ilustrativo, busca la viralidad mediante escenas que se parecen más a Black Mirror que a un ejercicio periodístico que pretende mostrar los hechos de manera objetiva.

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A lo largo de los casi 45 minutos que dura el vídeo, ambos recorren diferentes calles de Lavapiés mientras buscan situaciones que, lejos de mostrar la realidad del barrio, están planteadas como un reto. En varios momentos se acercan a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y les hacen preguntas, les piden dinero, comida o tratan de provocar algún tipo de reacción.

“Para nosotros, que estamos todo el día en nuestra casa, es un reto salir a encararnos con la gente”, asegura en uno de los momentos del vídeo. La afirmación resume buena parte del enfoque del vídeo, en el que las situaciones de tensión se presentan como parte del reto. En otro momento, Willyrex llega incluso a comparar lo que está viviendo con “jugar al Call of Duty en la vida real”.

La hipocresía de Willyrex

Si algo tiene el vídeo es que no deja indiferente a nadie. Pedir comida y dinero a gente que duerme en la calle es, cuanto menos, de mal gusto, pero esto es aún más llamativo si se tiene en cuenta que Willyrex vive en Andorra desde el año 2015.

@fonsidelaisla

Zazza y Willyrex, que vive en Andorra para no pagar impuestos, han ido a grabar al barrio de Lavapiés. Tienen 20 millones de suscriptores en Youtube. Han acudido escoltados por un nazi a hacer retos con personas en situación de vulnerabilidad y con migrantes. Miserables.

♬ sonido original - Fonsi Loaiza

Esto es algo que choca bastante si tenemos en cuenta que reside en una casa de cinco plantas con cuadros de más de 25.000 euros y con un ascensor propio, tal y como le enseñó al youtuber Nil Ojeda en un vídeo. “Me llegaban 100.000 euros en un mes”, afirma el influencer.

Más allá de su actividad como creador de contenido, Willyrex también ha entrado de lleno en el mundo empresarial y de las inversiones. Aunque parece ser que ha tenido éxito en la mayoría de ocasiones, hay un suceso que le puso en la diana mediática: la venta de NFT.

En 2021, en pleno auge de estos activos digitales, Willyrex comenzó a promocionar su propia colección de NFT, que se presentó como una propuesta vinculada a la comunidad del creador. La iniciativa generó una enorme expectación entre sus seguidores, pero también numerosas críticas en redes sociales por el elevado precio de algunas de las piezas y por el riesgo asociado a este tipo de inversiones.

El proyecto terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos de su carrera. El mercado de los NFT sufrió posteriormente un fuerte desplome y el interés por este tipo de activos cayó de manera considerable. Esto hizo que muchos compradores vieran cómo el valor de sus adquisiciones desaparecía en días, loq ue llevó a algunos a calificarlo como una estafa.

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