Laura Moure ya tiene sustituto para su baja de maternidad en ‘La ruleta de la suerte’: Brian, exconcursante y primer azafato de la historia del programa

Brian pasa de concursante a azafato en 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)

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Había muchas dudas en torno al futuro cercano de La ruleta de la suerte después de que Laura Moure diese a luz a la pequeña Zoe, su primera hija, pero ya está todo resuelto. Antena 3 ha elegido a Brian como sustituto temporal de su azafata durante su baja por maternidad, una incorporación que se estrenará el 22 de septiembre, ya que los programas hasta entonces ya habían sido grabados, y que convertirá al antiguo concursante en el primer hombre que asume en España la tarea de revelar las letras del panel en el concurso que presenta Jorge Fernández.

El relevo se mantendrá durante toda la ausencia de Laura Moure y responde a una decisión ya oficial de Atresmedia, que ha presentado al nuevo copresentador en un vídeo difundido en redes sociales. El joven ya había pasado por el programa a finales de 2025 y había expresado entonces de manera explícita su deseo de ocupar ese lugar algún día. La elección tiene además un componente poco habitual en la historia del formato. Brian no llega como un rostro ajeno al concurso, sino como un antiguo participante que ya había probado, de manera excepcional, cómo era situarse al otro lado del panel en una entrega navideña.

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La gallega Laura Moure ya disfruta de su baja por maternidad para dedicarse al cuidado de su hija Zoe. La duda sobre quién recogería su testigo en el espacio diario de Antena 3 ha quedado despejada con este nombramiento, anunciado por el grupo audiovisual en sus canales oficiales. En el vídeo difundido por Atresmedia, el nuevo fichaje ha mostrado abiertamente su entusiasmo por el cambio de papel. “Aquí voy a estar yo acompañando a Jorge Fernández en el mejor programa de la televisión”, ha dicho, antes de precisar que permanecerá en pantalla “durante el tiempo que Laura no esté”.

Brian pasa de concursante a azafato en 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)

Quién es Brian, el nuevo azafato de ‘La ruleta de la suerte’

El joven también ha lanzado un mensaje directo a la audiencia: “Espero que lo disfrutéis de la misma forma que lo haré yo”. La publicación ha servido para confirmar un ascenso inesperado dentro del programa: de concursante a sustituto oficial de una de sus caras más estables. La incorporación rompe además una tradición asentada en el concurso. Antes de Laura Moure, que lleva casi 12 años junto a Jorge Fernández, ese puesto lo ocuparon Paloma López o Bárbara González, de modo que Brian será el primer hombre en desempeñar esa función en la versión española del formato.

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Brian pasa de concursante a azafato en 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)

Brian participó en la entrega emitida el 23 de diciembre de 2025 y aprovechó su presentación para formular un deseo muy concreto: ponerse en el lugar de Moure y revelar personalmente las letras. El programa llegó a concedérselo por unos minutos, cuando la copresentadora le cedió su puesto en la tarea más característica del formato. Aquel día llegó hasta el Gran Panel Final, aunque allí se quedó sin el coche. La pista era “Tres sinónimos” y, tras recibir las letras asignadas por defecto y añadir N, B, L y la vocal E, agotó su último intento al pedir la D, que no estaba en el panel.

Un concursante de La ruleta de la suerte ganó 8.677 euros tras resolver un panel final sobre San Vicente de la Barquera, pueblo natal de David Bustamante. El premio incluyó 3.500 euros adicionales por acertar en la última prueba (Fuente: A3player)

La baja de Laura Moure

Aun así, se marchó con miles de euros tras llevarse el bote y su participación marcó tanto que no fue un concursante cualquiera de los que se ven en la edición diaria, sino que consiguió que el equipo se acordase de él para la difícil tarea de sustituir la simpatía de Laura Moure. La reacción de la propia Moure en aquel momento ya había anticipado el agrado que generó su paso por el plató. La copresentadora llegó a definirle con un rotundo “¡Es el mejor!”. Sus ausencias han sido escasas, la más recordada se produjo por un problema de salud que la apartó temporalmente del programa y obligó a aclarar en redes sociales que se trataba de un reposo médico por un proceso vírico grave y problemas vocales, una baja que entonces cubrió Bárbara Senén.

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