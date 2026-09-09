Las grandes ausencias del funeral de Estado del rey Harald V de Noruega: de los reyes Juan Carlos I y Carlos III a las princesas Leonor y Kate Middleton

Las ausencias del funeral del rey Harald, en montaje de Infobae (Reuters / Europa Press)

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El funeral de Estado del rey Harald V de Noruega se ha celebrado este miércoles en Oslo con una imagen inédita de casas reales europeas y una lista de ausencias de alto valor simbólico: no han acudido la princesa Leonor, el rey Juan Carlos I, Kate Middleton o la reina Margarita de Dinamarca, en una ceremonia marcada por restricciones de aforo y por decisiones personales e institucionales. Quien sí ha acudido en primera fila pese a las dificultades que genera su imagen en la familia real ha sido Marius Borg, el hijo mayor de la reina Mette-Marit que se encuentra en arresto domiciliario en Skaugum.

La representación española ha quedado reducida a Felipe VI, Letizia y la reina Sofía, mientras la catedral de Oslo ha recibido a representantes de monarquías de todo el continente en un acto al que han asistido 16 reyes, 21 príncipes y tres grandes duques. En el caso de la ausencia de la princesa Leonor, ha coincidido con el inicio de sus clases en la Universidad Carlos III de Madrid. La baja de Juan Carlos I se ha confirmado este miércoles, después de varios días de dudas sobre su presencia en el último adiós al monarca noruego, con quien mantuvo durante décadas una relación de amistad.

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La ausencia del rey emérito destaca por el vínculo que compartía con Harald V. Ambos eran parientes lejanos, pertenecían a la misma generación y coincidieron durante años en encuentros familiares y privados, además de compartir su afición por la vela. No existe una explicación oficial, más allá de que se retiró de la actividad pública en 2019, ya no representa a la Corona y Zarzuela no lo incluye en su agenda ni en la delegación oficial.

El funeral de Estado del rey Harald V de Noruega (Reuters)

Las ausencias de la princesa Leonor y el rey Juan Carlos I

El aforo limitado de la catedral ha llevado además a plantear que las invitaciones se concentraran en jefes de Estado y representantes oficiales. A eso se suma su situación personal. A sus 88 años, Juan Carlos I reside en Abu Dabi y arrastra importantes dificultades de movilidad, aunque este verano haya protagonizado varios viajes por Europa. Sus médicos ya le desaconsejaron a comienzos de 2026 realizar largos desplazamientos por el esfuerzo físico que suponían, aunque no se ha confirmado que esa fuera la causa concreta de su ausencia en Oslo.

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El funeral de Estado del rey Harald V de Noruega (Reuters)

La ausencia contrasta con otros precedentes recientes. El emérito sí acudió en 2022 al funeral de Isabel II junto a Sofía, Felipe VI y Letizia, y también estuvo meses después en Atenas en la despedida de Constantino de Grecia. La baja de la princesa Leonor también ha llamado la atención porque otros herederos europeos sí han asistido, como Amalia de Holanda, Christian de Dinamarca, Victoria de Suecia o el príncipe Guillermo. A sus 20 años, la princesa de Asturias no tiene por costumbre acudir a funerales de Estado. En ese sentido, tampoco ha asistido la heredera belga, la princesa Elisabeth.

La última presencia de la heredera al trono español en un entierro fue la de su tía abuela, la princesa Irene de Grecia, el pasado mes de enero. No estuvo, por ejemplo, en las exequias multitudinarias de Isabel II en 2022. Entre los motivos está la logística, ya que la casa real noruega impuso restricciones por el pequeño tamaño de la catedral de Oslo, una limitación que también afectó al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, previsto inicialmente en la delegación española y finalmente descartado. Además, la princesa ha comenzado las clases en la Universidad Carlos III de Madrid y su desplazamiento a Noruega en el tercer día de curso habría alterado una rutina apenas iniciada, con la representación española ya cubierta por sus padres y su abuela.

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El funeral de Estado del rey Harald V de Noruega (Reuters)

Otras ausencias en el funeral del rey Harald

Por otro lado, la ausencia de Kate Middleton se ha producido en un viaje en el que el príncipe Guillermo sí ha acudido a Noruega para representar a Carlos III. Buckingham ha seguido así la práctica británica de que el monarca no acuda habitualmente a funerales de otros jefes de Estado. Se desconoce por qué la princesa de Gales se ha quedado en Reino Unido, aunque el motivo podría estar relacionada con las responsabilidades familiares, en una semana en la que el príncipe George ha comenzado sus estudios en Eton College y sus hermanos Charlotte y Louis han vuelto a las aulas en Lambrook.

El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

La otra gran ausencia ha sido la de la reina Margarita II de Dinamarca. La reina emérita danesa figuraba entre los asistentes previstos, pero ha causado baja porque permanece hospitalizada en el Rigshospitalet de Copenhague, donde recibe tratamiento por una nueva acumulación de sangre en la zona de la cadera y una deshidratación leve. Su ausencia tiene un peso especial por la cercanía personal y familiar que mantuvo durante décadas con Harald V. El funeral ha reunido, aun así, a centenares de personalidades de todo el mundo y a una amplia representación de familias reales europeas en la capital noruega.

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