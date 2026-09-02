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F1 Gran Premio de España 2026: estas son las mejores gradas del circuito en Madrid

Más de 20 tribunas rodean el nuevo trazado madrileño y cada una ofrece una perspectiva distinta de la carrera

Las mejores gradas para disfrutar del Gran Premio De Fórmula 1 de España. (Europa Press)
Las mejores gradas para disfrutar del Gran Premio De Fórmula 1 de España. (Europa Press)
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La cuenta atrás para la Fórmula 1 en Madrid ya ha arrancado. El Gran Premio de España se disputará del 11 al 13 de septiembre en el circuito de Madring, ubicado en el recinto de IFEMA. El fin de semana se esperan miles de espectadores al día. Aunque eso sí, no falto de polémica. El calentamiento comienza con las quejas de los vecinos por la gran cantidad de ruido que generan los coches y alguna denuncia por alquileres turísticos sin licencia.

La mayoría de las entradas ya se han agotado y solo quedan disponibles las categorías más caras y las experiencias VIP, al menos para este año. Con más de 20 gradas distribuidas a lo largo de los 5,4 kilómetros del trazado, la elección del asiento condiciona por completo qué parte de la carrera se puede seguir en vivo.

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Las curvas decisivas: una zona de adelantamientos

Quienes prioricen el momento de la largada tienen en GA1 su mejor opción. La grada permite seguir la línea de salida, el tramo que conecta la última curva con la primera y una vista directa hacia el paddock, según el mapa oficial publicado en madring.com.

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Un peldaño por debajo, aunque igualmente recomendable para este momento de la carrera, GB1 y GB2 ofrecen ángulo sobre las tres primeras curvas, señaladas como zona de adelantamiento en las entradas oficiales del Gran Premio. Para el público dispuesto a pagar más, la Gold Grandstand de la recta principal suma vistas a la meta, el pit lane y el podio.

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Breve pero intensa: la recta para quienes buscan adrenalina

El atractivo cambia en GC1 y GC2, situadas junto a la recta más larga del circuito, de 837 metros, donde los monoplazas superan los 300 kilómetros por hora. Es una vista breve pero intensa ya que los coches cruzan el campo visual en apenas un instante. Algo más adelante, GC3 y GC5 capturan el frenazo previo a la quinta curva y la posterior subida hacia las Cárcavas, un tramo de ascenso de 10 metros que culmina en GK1 y GK2, el punto más alto del trazado, a 697 metros de altitud.

La Monumental es la localidad más buscada del circuito

Es un mapa visual del recorrido separado en secciones
Mapa del circuito internacional Madring del Gran Premio de España que arrancará el 11 de septiembre. (MADRING)

El tramo con mayor demanda entre los aficionados rodea la curva Monumental, con una inclinación del 24% sostenida durante 500 metros. Antes de llegar a ella, GE1 y GE3 permiten ver la chicane, dos giros consecutivos de 57 y 78 grados diseñados para frenar los coches. La propia curva Monumental se observa desde un amplio cinturón de gradas que incluye GE4, GD1 y GD11, entre otras localidades repartidas a su alrededor, lo que explica por qué es el sector con mayor concentración de asientos de todo el recinto.

Las enlazadas de Valdebebas exigen otro tipo de espectador

Tras el peralte, GE16 y GE17 muestran cómo los coches reducen su velocidad de 300 a 140 kilómetros por hora (186 a 87 millas por hora) para entrar en una curva cerrada. El tramo siguiente, las enlazadas de Valdebebas, se sigue desde GE18, GE20 y GE23, un pasaje de solo 12 metros de ancho donde se prevén maniobras a máxima velocidad. El cierre del trazado, con la Curva Norte, se observa desde GF1 a GF4, además de desde el Secondary Hospitality, la zona VIP con vista privilegiada sobre ese último giro.

El circuito se divide en los sectores Madring Norte y Madring Sur, sin conexión interna entre ambos. La organización recomienda revisar el mapa oficial antes de la llegada, ya que cada entrada determina el acceso, la puerta y la Fan Zone correspondiente.

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