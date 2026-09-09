Bruselas desembolsa 115 millones de euros en fondos de emergencia para reforzar la frontera en Ceuta

El comisario de Interior, Magnus Brunner. (FRANCOIS LENOIR /EUROPEAN COUNCIL)

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La Comisión Europea desbloqueará 114,7 millones de euros en fondos de emergencia para ayudar a gestionar la situación en Ceuta, donde permanecen varios miles de migrantes que entraron de forma irregular desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. El Ejecutivo comunitario también reforzará el apoyo operativo de Frontex.

El Gobierno solicitó formalmente el 28 de agosto 10 agentes fronterizos para agilizar el triaje de las personas que seguían en la ciudad autónoma de forma irregular y también 32 millones de euros en fondos de emergencia. La petición abrió semanas de contactos entre Madrid y Bruselas para concretar las necesidades, después de que la Comisión pidiera “aclaraciones” sobre el apoyo reclamado.

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El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se desplazó este martes a Bruselas para añadir presión y mantuvo varios encuentros con los responsables comunitarios, entre ellos el comisario del Interior y Migraciones, Magnus Brunner, a quien solicitó refuerzos y exigió al bloque una mayor contundencia política hacia Marruecos.

“Ceuta vive una situación insostenible [...] Estamos al borde del colapso”, insistió el dirigente regional en una rueda de prensa desde la capital comunitaria. Vivas reclamó también la declaración de Ceuta como frontera europea y la adecuación del Pacto de Migración y Asilo al territorio. En ese mismo día, el responsable de migraciones europeo recibió al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

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España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular. (Fuente: Guardia Civil/Comisión Europea/Congreso/EP)

El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha recordado este miércoles que “la situación en Ceuta puso a prueba nuestra capacidad de resistencia europea y la seguridad de nuestras fronteras exteriores” y ha insistido en que la prioridad es el retorno de “quienes no tienen derecho a permanecer en la zona”.

Una delegación de eurodiputados viaja a Ceuta

Vivas también se reunió con miembros del Parlamento Europeo, incluida la presidenta de la institución, la conservadora Roberta Metsola, y con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber. Fuentes del PP en la Eurocámara han avanzado que mañana se desplazará a Ceuta una delegación de eurodiputados “con el objetivo de examinar la situación en el terreno”.

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Vivas solicita una presencia permanente de Europa en la frontera y ayuda financiera para afrontar la crisis migratoria y la emergencia humanitaria.

Esta misión, subrayan las fuentes, “busca conocer las circunstancias concretas en las que se produjo la invasión y la permisividad o coordinación por parte de fuerzas marroquíes en los hechos”. El viaje tendrá lugar un día después de la desclasificación de documentos policiales que expondrán los avisos emitidos por los agentes fronterizos españoles los días previos a la crisis migratoria. No entrarán en este dossier, sin embargo, los documentos previos, entre ellos el documento que apuntaría a que los gendarmes marroquíes “guiaron” a los migrantes hacia la frontera desde distintos puntos del país. Por otra parte, el presidente del Gobierno recibirá esa misma tarde al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en La Moncloa.