El Betis presenta su propia antena de satélites: el club y GMV instalarán un importante sistema de seguimiento espacial en sus instalaciones

El Real Betis Balompié se convierte en el primer club de fútbol europeo que tiene una infraestructura de seguimiento espacial. El equipo sevillano inaugura en su Ciudad Deportiva ‘Rafael Gordillo’ una avanzada antena de satélites, resultado de una colaboración estratégica con la empresa tecnológica GMV y la plataforma de sostenibilidad del club ‘Forever Green’.

La estación, denominada ‘Focusear’, proporciona servicios críticos para la vigilancia y el seguimiento de objetos en el espacio, marcando una primera colaboración de la tecnología aeroespacial en el ámbito deportivo. El objetivo es suministrar datos útiles de forma sostenible. El Ministerio de Defensa ha avalado el impulso de este proyecto.

La antena de seguimiento espacial del Betis

Este sistema permitirá suministrar datos que permitan la vigilancia del entorno orbital, algo fundamental para la predicción y prevención de colisiones entre satélites y restos espaciales, así como para la elaboración de alertas de peligro a los operadores de satélites. La antena comenzará sus operaciones en Sevilla, situada junto a las instalaciones oficiales del club.

La puesta en funcionamiento de ‘Focusear’ se integra en la estrategia de la plataforma ‘Forever Green’, impulsada por el Real Betis. Su propósito es lograr que el deporte profesional y las organizaciones vinculadas adopten iniciativas innovadoras de responsabilidad ambiental y sostenibilidad. De esta manera, se trata de un proyecto que, si bien no tiene un impacto deportivo directo, está dentro de los proyectos béticos de sostenibilidad, y mejorará las comunicaciones, incluidas las retransmisiones deportivas.

El club destaca que los datos recogidos por la antena se integrarán en los sistemas europeos de vigilancia espacial, aportando una contribución relevante al conocimiento del entorno y a la protección de operaciones en órbita. Además, gracias a la colaboración con GMV, expertos podrán acceder a desarrollos tecnológicos de vanguardia en el sector espacial.

Impacto positivo del sistema

La nueva antena de vigilancia espacial llega justo cuando se cumplen tres años de la plataforma ‘Forever Green’. Desde su creación, esta iniciativa ha sumado a más de 88 clubes y entidades deportivas, y cuenta con el apoyo de 60 empresas. Según datos del club, sus acciones han tenido repercusión en unos dos millones de personas, uniendo el deporte con la preocupación por el medioambiente y la tecnología sostenible.

La colaboración entre el Betis y GMV busca cuidar el espacio que rodea la Tierra e informar sobre posibles riesgos para los satélites, como colisiones con basura espacial u otros objetos. La antena no solo ayudará en la vigilancia de la órbita terrestre, también se usará para enseñar a jóvenes y seguidores del fútbol sobre la ciencia y el cuidado del planeta, incluyéndolo en los proyectos educativos del club.

GMV ha entregado material de ingeniería para talleres y actividades formativas que complementan la labor educativa de ‘Forever Green’. De este modo, el club afianza su papel destacado en Europa y apuesta por que Sevilla avance como ciudad importante para la observación del espacio desde el deporte. Además, las dos entidades crecen en su colaboración y crean una curiosa alianza que puede ser bueno para todos.