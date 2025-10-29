España

El Betis presenta su propia antena de satélites: el club y GMV instalarán un importante sistema de seguimiento espacial en sus instalaciones

Esta colaboración estratégica está integrada la plataforma de sostenibilidad del club ‘Forever Green’

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Colaboración Betis y GMV (Infobae
Colaboración Betis y GMV (Infobae España)

El Real Betis Balompié se convierte en el primer club de fútbol europeo que tiene una infraestructura de seguimiento espacial. El equipo sevillano inaugura en su Ciudad Deportiva ‘Rafael Gordillo’ una avanzada antena de satélites, resultado de una colaboración estratégica con la empresa tecnológica GMV y la plataforma de sostenibilidad del club ‘Forever Green’.

La estación, denominada ‘Focusear’, proporciona servicios críticos para la vigilancia y el seguimiento de objetos en el espacio, marcando una primera colaboración de la tecnología aeroespacial en el ámbito deportivo. El objetivo es suministrar datos útiles de forma sostenible. El Ministerio de Defensa ha avalado el impulso de este proyecto.

La antena de seguimiento espacial del Betis

Este sistema permitirá suministrar datos que permitan la vigilancia del entorno orbital, algo fundamental para la predicción y prevención de colisiones entre satélites y restos espaciales, así como para la elaboración de alertas de peligro a los operadores de satélites. La antena comenzará sus operaciones en Sevilla, situada junto a las instalaciones oficiales del club.

La puesta en funcionamiento de ‘Focusear’ se integra en la estrategia de la plataforma ‘Forever Green’, impulsada por el Real Betis. Su propósito es lograr que el deporte profesional y las organizaciones vinculadas adopten iniciativas innovadoras de responsabilidad ambiental y sostenibilidad. De esta manera, se trata de un proyecto que, si bien no tiene un impacto deportivo directo, está dentro de los proyectos béticos de sostenibilidad, y mejorará las comunicaciones, incluidas las retransmisiones deportivas.

El club destaca que los datos recogidos por la antena se integrarán en los sistemas europeos de vigilancia espacial, aportando una contribución relevante al conocimiento del entorno y a la protección de operaciones en órbita. Además, gracias a la colaboración con GMV, expertos podrán acceder a desarrollos tecnológicos de vanguardia en el sector espacial.

Despega hacia el espacio el nuevo satélite del Ejército español: lanzado con éxito el Spainsat NG I.

Impacto positivo del sistema

La nueva antena de vigilancia espacial llega justo cuando se cumplen tres años de la plataforma ‘Forever Green’. Desde su creación, esta iniciativa ha sumado a más de 88 clubes y entidades deportivas, y cuenta con el apoyo de 60 empresas. Según datos del club, sus acciones han tenido repercusión en unos dos millones de personas, uniendo el deporte con la preocupación por el medioambiente y la tecnología sostenible.

La colaboración entre el Betis y GMV busca cuidar el espacio que rodea la Tierra e informar sobre posibles riesgos para los satélites, como colisiones con basura espacial u otros objetos. La antena no solo ayudará en la vigilancia de la órbita terrestre, también se usará para enseñar a jóvenes y seguidores del fútbol sobre la ciencia y el cuidado del planeta, incluyéndolo en los proyectos educativos del club.

GMV ha entregado material de ingeniería para talleres y actividades formativas que complementan la labor educativa de ‘Forever Green’. De este modo, el club afianza su papel destacado en Europa y apuesta por que Sevilla avance como ciudad importante para la observación del espacio desde el deporte. Además, las dos entidades crecen en su colaboración y crean una curiosa alianza que puede ser bueno para todos.

Temas Relacionados

Real BetisEspacioMinisterio de DefensaLa LigaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 29 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Primer aniversario de la dana en España: claves de redacción para escribir correctamente

Estas inundaciones fueron una catástrofe natural causada por una gota fría o depresión aislada en niveles altos (DANA)

Primer aniversario de la dana

Las tarjetas de crédito españolas robadas catapultan su precio en el mercado negro de la dark web: “Es comparable a una entrada de cine”

El tipo de información que se comercializa va mucho más allá del simple número de tarjeta. Los anuncios suelen incluir nombres, direcciones, correos electrónicos y otros datos personales para superar las verificaciones de fraude

Las tarjetas de crédito españolas

Así actúa la avispa velutina, la especie asiática que ha dejado tres muertes en Galicia: “Localiza su nido en las zonas altas de los árboles”

El avispón asiático llegó a España en 2010 y ha expandido su presencia al resto del país, especialmente en el norte peninsular

Así actúa la avispa velutina,

Los remedios caseros que utilizan los restaurantes para eliminar el olor a fritura

Desde trucos de prevención hasta las soluciones más eficaces para terminar con los olores fuertes tras el cocinado

Los remedios caseros que utilizan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las tarjetas de crédito españolas

Las tarjetas de crédito españolas robadas catapultan su precio en el mercado negro de la dark web: “Es comparable a una entrada de cine”

Una mujer y sus hijos tendrán que abandonar la vivienda que la Guardia Civil entregó a su padre por no tener el derecho de subrogación

Las víctimas de la DANA exigen a Mazón que no vaya al funeral y le retan: “Si hay foto, nos pondremos de espaldas”

Primer aniversario de la DANA de Valencia, en directo | Mazón no dimite y las víctimas le retan en el funeral: “Hubo cosas que debieron funcionar mejor”

Detenido uno de los mayores traficantes de hachís de Europa en Huelva: se fugó de prisión y se escondía en un taller

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 29 octubre

Cuál es el precio de la luz en España para este 30 de octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Qué es el ‘flex living’ del que hablan inmobiliarias: otra alternativa habitacional que gana terreno en Madrid

DEPORTES

El Barcelona empieza a parar

El Barcelona empieza a parar los pies a Lamine Yamal: iba a entrevistarle otro streamer

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”