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Esto es lo que cuesta estudiar en la universidad de la infanta Sofía y Sverre Magnus, príncipe de Noruega: 20.600 euros de matrícula y tasas extras por cada examen

La hija menor de los reyes pasa a segundo, mientras que el noruego empieza su vida universitaria en Forward College

Sverre Magnus y la infanta Sofía
Sverre Magnus y la infanta Sofía comparten universidad. (Montaje Infobae)
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El inicio universitario del príncipe Sverre Magnus de Noruega ha despertado gran interés en el ámbito social europeo. A sus veinte años, el hijo menor de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit ha optado por una formación internacional que lo llevará a recorrer tres capitales europeas. La decisión de cursar Administración de Empresas en el Forward College de Lisboa, París y Berlín no solo marca un nuevo capítulo en su vida, sino que también lo vincula con otra joven royal: la infanta Sofía de España, quien también estudia en esta exclusiva institución.

La noticia fue confirmada recientemente por fuentes de la Casa Real noruega, tras meses de especulaciones sobre el futuro académico de Sverre Magnus. Con un perfil discreto y apasionado por la fotografía y el audiovisual, el príncipe ha elegido un grado que abarca economía, estadística, contabilidad, marketing y finanzas, en un entorno que promueve el liderazgo y la convivencia multicultural.

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Forward College, bajo la dirección académica de la Universidad de Londres y con apenas cinco años de trayectoria, se ha consolidado como una opción emergente entre las monarquías europeas. La convivencia de jóvenes royals, el tamaño reducido de las clases y una formación paralela en habilidades como la resiliencia o el trabajo en equipo, son parte de los atractivos que han impulsado la elección de este centro por parte de Sverre Magnus y la Infanta Sofía.

El precio de estudiar en Forward College

El coste de acceso a Forward College es uno de los aspectos más comentados dentro y fuera de Noruega. La matrícula anual asciende a 20.600 euros, a lo que se suman tasas de examen obligatorias que rondan los 550 euros por curso. Según Bunte, para completar el grado, se calcula un desembolso mínimo de 66.400 euros en tres años, considerando un posible incremento anual del cinco por ciento sobre las cuotas, como advierte la propia universidad. Este cálculo excluye las oscilaciones del tipo de cambio y los gastos de vida en las distintas ciudades.

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La infanta Sofía junto a compañeros en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, a 15 de septiembre de 2025, en Lisboa (Portugal). Casa de S.M. el Rey FAMOSOS;CASA REAL;INFANTA 15/9/2025
La infanta Sofía en Forward College. (Casa Real)

Los estudiantes del Forward College deben prever, además, un gasto mensual significativo para alojamiento, manutención y transporte. En Lisboa, la residencia estudiantil puede costar entre 750 y 1.000 euros al mes; el transporte público se estima en 30 euros mensuales, mientras que la comida supone entre 150 y 200 euros. El seguro médico, obligatorio, representa unos 25 euros, y los gastos en ocio y actividades diarias oscilan entre 100 y 150 euros mensuales. La suma total de los gastos mensuales puede superar fácilmente los 1.000 euros, y en ciudades como París o Berlín, los importes son aún mayores.

Aunque la Casa Real no ha especificado si Sverre Magnus vivirá en una residencia de estudiantes, se sabe que Forward College ofrece esta opción, con precios que van de 9.880 a 13.520 euros anuales. Estos datos reflejan que el coste de cursar un grado en este centro privado supera con creces el de universidades tradicionales, situando a sus alumnos en una élite internacional.

Sverre Magnus y la infanta Sofía como compañeros

La elección de Forward College por parte del príncipe Sverre Magnus lo convierte en compañero de estudios de la infanta Sofía, hija menor de los reyes de España. Esta coincidencia subraya una tendencia creciente entre las casas reales europeas hacia modelos educativos internacionales, innovadores y con fuerte énfasis en la experiencia multicultural. Forward College, con clases en inglés y grupos de máximo 15 alumnos, ha sabido captar el interés de familias que buscan para sus hijos una formación global y personalizada.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

La presencia de jóvenes royals en sus aulas ha contribuido a la proyección internacional de este centro, fundado en 2021. Más allá del coste económico, el Forward College destaca por ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de vivir en ciudades tan distintas como Lisboa, París y Berlín, integrando formación académica y desarrollo personal. Tanto en el caso de Sverre Magnus como en el de la infanta Sofía, el acceso a esta universidad no implica financiación estatal: en el caso noruego, la Casa Real ha confirmado que los gastos correrán a cargo de los príncipes herederos, y no de fondos públicos.

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