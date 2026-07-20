Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella

Los jugadores de la selección española luciendo durante la celebración la equipación con la segunda estrella y el escudo de campeones del mundo (Lars Baron / AFP)

El triunfo de la selección española este 19 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey no solo la convierte en histórica campeona del Mundial 2026, sino en bicampeona del mundo. Tras el logro conseguido hace dieciséis años en Sudáfrica, el segundo título mundial gracias al gol conseguido por Ferran Torres en el minuto 106, en la final disputada contra Argentina, da el privilegio de bordarse otra estrella más en el pecho de la camiseta de la Roja.

Esta camiseta no solo tendrá una segunda estrella, sino que, hasta la Copa del Mundo 2030, en la que España será anfitriona, los jugadores de la Roja lucirán en el centro de la equipación el escudo conmemorativo de campeones del mundo.

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Aunque algunos de los jugadores de la selección española ya lucieron la nueva equipación durante la celebración en el césped tras el triunfo, muchos aficionados esperan poder presumir de tener bordada en la camiseta la tan ansiada segunda estrella.

Qué día saldrá a la venta

Así, según ha anunciado Adidas, patrocinador oficial de la selección española, junto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la camiseta oficial con la segunda estrella de campeón del mundo estará ya a la venta el próximo 4 de agosto a las 10:00h (hora peninsular española), tras la conquista del equipo de Luis de la Fuente.

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Como suele ocurrir con los grandes títulos, los aficionados se ‘pelean’ por conseguir una equipación histórica, por lo que probablemente las primeras unidades se agoten rápidamente. Aunque los primeros números se venderán en la web oficial de Adidias, también será posible adquirirla a través de otra vía: la página de la RFEF. Aunque en la página de la federación ya se puede hacer la precompra, el producto no estará disponible hasta el 15 de agosto.

La camiseta oficial de España con la segunda estrella estará a la venta desde el 4 de agosto, tras el reciente título mundial logrado ante Argentina con gol de Ferran Torres.

También en la web de la RFEF se pueden comprar otras prendas conmemorativas del triunfo de España. Desde la propia primera equipación oficial con el nombre de “campeones” y el número 26 en color dorado, haciendo referencia al año de la gesta, hasta camisetas ‘de paseo’ que estarán disponibles a partir del lunes 27 de julio.

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La primera, en color rojo con una sobreimpresión delantera con la silueta de la Copa del Mundo, dos estrellas a los lados con el año de cada una de las victorias, “10″ y “26″ respectivamente, el escudo de la selección, un “campeones” en la parte superior y el nombre de “España” y el número 26 en color amarillo por detrás.

La segunda, en color azul oscuro, donde en la parte delantera se puede ver la frase “Somos campeones”, el logo de Adidas ‘originals’ y, un poco más abajo, el año 2026 dividido por el escudo de la selección y las dos estrellas que también se podían ver en la primera con el año de cada una de las victorias, “10″ y “26″. Además, como peculiaridad, esta prenda tiene en la espalda las fechas y lugares de todos los partidos disputados por España en el Mundial 2026.

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Cuánto costarán las camisetas

El precio de las camisetas con dos estrellas es el mismo: 100 euros aproximadamente en su versión de adulto y 75 euros en su versión de niño. Además, por poner el nombre de algún jugador en la espalda, el coste adicional es de unos 20 euros. Por su parte, la camiseta “Edición campeones 2026″ con los números dorados asciende hasta los 125 euros y ambas camisetas ‘de paseo’ rondan entre los 25 y 35 euros.

En 2010, Adidas anunció números de récord: las ventas de estos productos de la selección española vinculados al mundial se duplicaron respecto a triunfos anteriores. Sin embargo, la empresa alemana no ve nada descabellado que las cifras se disparen respecto a aquel año.

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