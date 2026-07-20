Del banquillo de Simeone a ganar Eurocopa, Juegos Olímpicos y Mundial seguidos: la temporada de dos caras de Álex Baena

La temporada de dos caras de Álex Baena. (REUTERS/Daniel Becerril)

España es campeona del mundo. El 19 de junio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se vio algo que nunca antes se había visto en la historia de este deporte. El gol de Ferran Torres en el minuto 106 hacía que un extremo/mediapunta lograra un hito que nadie había logrado: ganar de forma consecutiva la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y el Mundial.

Eso sí, la imagen contrasta, y mucho, con la que dejaba apenas unos meses atrás en el Metropolitano. Porque el mismo futbolista que ha sido pieza indiscutible en el esquema de Luis de la Fuente durante el Mundial 2026 no lo ha sido en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

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Una temporada marcada por las lesiones, la falta de continuidad y de adaptación a un conjunto al que no es fácil entrar sin los automatismos cogidos han hecho que el almeriense, llamado a sustituir el papel de Antoine Griezmann, no haya dado el salto de nivel que se esperaba en el verano pasado.

Álex Baena celebra un gol con Griezmann y Pablo Barrios. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Un fichaje que no ha terminado de arrancar

El 2 de julio de 2025, el Atlético de Madrid anunció la incorporación de Álex Baena procedente del Villarreal. Sin embargo, nada más empezar LaLiga, el atacante sufrió una lesión muscular y tuvo que pasar por quirófano debido a una apendicitis. Estuvo más de un mes fuera. En su ausencia, Antoine Griezmann se hizo con el control de la zona de creación.

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Con el esquema de 4-4-2 asentado, el de Roquetas de Mar no tenía hueco en el esquema del Cholo. En total, ha jugado 27 partidos, marcado dos goles y repartido tres asistencias. A eso se sumó un año complicado después de la pelea con Fede Valverde. “Casi dejo el fútbol después de eso”, llegó a confesar.

Álex Baena se enzarza con Fede Valverde. (REUTERS/Vincent West)

Del “año de sufrimiento” en el Metropolitano al Mundial 2026

Mientras en el Metropolitano no encontraba su sitio, en la selección ocurría justo lo contrario. Luis de la Fuente, que lo conocía de categorías inferiores, no ha dejado de contar con él. Tras el empate en el debut, la banda izquierda ha sido suya. Su gran momento llegó frente a Uruguay, con un gol (ayuda incluida de Muslera) que le valió el MVP y el pase a octavos como primeros de grupo.

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Ese tanto tuvo, además, una dedicatoria especial para Baena: iba dirigido a María Caamaño, una niña que no pudo superar un cáncer y a la que el futbolista homenajeó mirando al cielo. “Cuando he visto la repetición del gol, he pensado que seguro que ella desde arriba ha dado una patadita para que entrara”, confesó tras el encuentro.

Álex Baena celebra el gol contra Uruguay. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El propio jugador reconoció después de la final lo poco que esperaba el protagonismo tras su temporada: “Después del año de sufrimiento que he pasado, no me lo imaginaba cuando salió la convocatoria. Pero soy de los que nunca bajan los brazos y al final el trabajo siempre tiene su recompensa”. “Sabía que iba a aportar mi granito de arena en este Mundial”, añadió.

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Un club en el que adelanta a Messi y Di María

Con la Copa del Mundo ya en Madrid, Baena entra en un capítulo que hasta ahora solo habían escrito dos futbolistas: Lionel Messi y Ángel Di María. Ambos fueron campeones olímpicos en Pekín 2008, bicampeones de América (2021 y 2024) y campeones del mundo en Qatar 2022. La diferencia es que ni Messi ni Di María lo lograron de forma consecutiva; entre esos títulos pasaron años y varias generaciones de compañeros.

En cambio, Baena ha encadenado los tres en apenas dos veranos: la Eurocopa de Alemania en 2024, el oro olímpico en París semanas después y ahora el Mundial de 2026. Nadie en la historia del fútbol lo había conseguido sin pausa. “Es un sueño”, reconoció el jugador colchonero. “Puedo decir con la boca bien grande que he hecho historia. No se compara con nada”, dijo.

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Álex Baena y Lionel Messi, durante la final del Mundial 2026. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Roquetas de Mar corona a su hijo predilecto

La celebración no se quedó en Nueva Jersey. Apenas doce horas después del pitido final, y coincidiendo con el día en que Baena cumplía 25 años, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó abrir el expediente para nombrarlo hijo predilecto de la localidad. El alcalde, Gabriel Amat, anunció además que los cinco campos de fútbol en construcción entre la Urbanización y Las Marinas llevarán su nombre, y no escondió el orgullo del momento: “Este niño es de oro”.