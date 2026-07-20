Cuánto dura el gazpacho casero en la nevera sin estropearse y consejos para alargar su vida útil

Ingredientes del gazpacho tradicional (Getty Images)

El gazpacho es una de las recetas por excelencia del verano, también una de las elaboraciones más sencillas que encontramos en nuestro recetario tradicional. Un factor, el de la sencillez, que no le resta en absoluto valor gastronómico. Esta sopa fría, a base de tomates maduros y hortalizas frescas, es una de las mayores delicias de nuestra cocina.

Son muchos los que preparan esta riquísima crema de tomate con frecuencia durante el verano, preparando incluso grandes cantidades para dosificarla durante varios días y disfrutar así de este entrante en cenas y comidas. Sin embargo, a muchos les surge una duda: ¿cuánto tiempo podemos guardar el gazpacho casero en la nevera sin que se estropee y deje de ser seguro?

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El gazpacho y el salmorejo son platos que se sirven crudos y que además son 100% vegetales, sin ingredientes animales que puedan acelerar la descomposición. Por ello, presentan menos riesgos sanitarios que otros platos veraniegos como la tortilla de patatas o la ensaladilla, con los riesgos asociados con el huevo crudo. No obstante, esto no quiere decir que estas sopas frías sean eternas.

Un factor fundamental para asegurar que este producto se conserve correctamente es, antes de empezar, lavar cuidadosamente todas las verduras bajo el grifo para eliminar restos de tierra o posibles contaminantes superficiales. De igual manera, es fundamental asegurarse de que cuchillos, tablas de cortar, recipientes y la propia batidora estén limpios para evitar contaminaciones cruzadas.

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Sabemos que la refrigeración es la mejor aliada para mantener tanto el sabor como la seguridad alimentaria de recetas frescas como esta. Los especialistas recomiendan conservar estos alimentos siempre entre los 2 y los 4 ºC, evitando colocarlos en la puerta del frigorífico, donde las oscilaciones de temperatura son mayores debido a las aperturas continuas.

Consejos para conservar el gazpacho casero (Getty Images)

Asimismo, tenemos que tener en cuenta que, una vez preparada la mezcla, no conviene dejar el gazpacho o el salmorejo sobre la encimera; lo recomendable es introducirlos en el frigorífico lo antes posible. Según la AESAN, “ningún alimento preparado debería permanecer más de dos horas a temperatura ambiente, un tiempo que se reduce a solo una hora cuando el ambiente supera los 30 ºC, una situación muy habitual durante el verano”.

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Es importante, además, que las guarniciones con las que solemos servir estas recetas, ingredientes como jamón serrano, huevo duro, picatostes o verduras troceadas, se conserven por separado y se añadan únicamente en el momento de servir.

Los expertos coinciden en señalar los tres o cuatro días como regla general para una conservación óptima que mantenga la calidad y seguridad. También es la horquilla que marcan normalmente los fabricantes en gazpachos y salmorejos precocinados.

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Cómo alargar su vida útil

La nutricionista Cristina Galiano, experta en técnicas de manipulación de alimentos, contaba a través de Consumer algunos trucos para conseguir que se mantenga en buen estado durante el máximo tiempo posible: “Inmediatamente, cuando sale de la trituradora, hay que envasarlo en un recipiente o táper redondo y lleno hasta arriba para que no le quede aire en su interior, porque el aire es el principal amigo de todas las bacterias que estropean los alimentos”.

Según Galiano, si no vamos a consumir todo el producto de golpe, conviene trasvasarlo a un recipiente más pequeño para que, otra vez, esté lleno hasta arriba. Así, en la nevera “perfectamente, te puede durar una semana”, añade. Otra opción es congelar el gazpacho, una opción estupenda para mantener su seguridad durante más días. Cuando vayamos a consumirlo, bastaría con descongelarlo y meterlo en la batidora para que homogeneice otra vez.

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