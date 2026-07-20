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Nunca aplastes a una avispa: si quieres mantenerlas alejadas de tu casa, usa estos 2 métodos caseros

Este insecto puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza durante el verano

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Una avispa (AdobeStock)
Primer plano de una avispa. (AdobeStock)

El verano es la época del año ideal para hacer planes al aire libre. De hecho, uno de los planes más habituales es ir a la piscina o reunirse para comer y cenar en patios y jardines.

Sin embargo, muchas veces hay un compañero que, a pesar de no estar invitado, suele estar presente en este tipo de quedadas: las avispas. Estos insectos imponen un gran respeto a parte de la población, siendo una verdadera fobia para algunas personas.

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Aunque pueden ser molestos, es importante que no matarlas aplastándolas. Para muchos, es la forma más sencilla de librarse de este insecto, pero hacerlo puede traerte más problemas que beneficios.

Por qué no debes aplastar a una avispa

La reacción más habitual cuando vemos una avispa en nuestra casa es matarla, pero los expertos desaconsejan hacerlo. Cuando una avispa es aplastada, libera feromonas de alarma, unas sustancias químicas que sirven para alertar al resto de la colonia de que existe una amenaza.

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Como consecuencia, otras avispas cercanas pueden acudir al lugar y adoptar un comportamiento más defensivo, aumentando el riesgo de sufrir varias picaduras. Por este motivo, los especialistas recomiendan mantener la calma y evitar movimientos bruscos si una avispa se acerca. Si el insecto se encuentra en el interior de una vivienda, lo más aconsejable es facilitar su salida abriendo una ventana o una puerta, en lugar de intentar eliminarlo.

Métodos para alejarlas de tu casa

Si quieres mantener a las avispas lejos de tu vivienda sin hacerles daño, existen algunos métodos caseros que pueden resultar útiles. Uno de los más conocidos consiste en colocar rodajas de limón con varios clavos de olor en las zonas donde suelen aparecer. El aroma que desprende esta combinación actúa como un repelente natural para estos insectos.

Otro remedio habitual es preparar un pulverizador con agua y unas gotas de aceite esencial de menta o de citronela. Basta con rociar marcos de ventanas, puertas o terrazas para crear una barrera aromática que ayuda a mantener alejadas a las avispas. Eso sí, conviene repetir la aplicación cada pocos días para conservar su efecto.

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

Otras medidas para evitar la presencia de avispas

Además de los remedios caseros, mantener una buena limpieza es una de las formas más eficaces de evitar que las avispas se acerquen a la vivienda. Estos insectos se sienten atraídos por los restos de comida y las bebidas azucaradas, por lo que conviene recoger los platos y vasos en cuanto termine la comida y limpiar cualquier derrame de inmediato.

También es recomendable mantener los cubos de basura siempre bien cerrados y no dejar fruta demasiado madura al aire libre, especialmente en cocinas, terrazas o jardines. Si se organizan comidas en el exterior, cubrir los alimentos mientras no se consumen ayuda a reducir el riesgo de que las avispas se acerquen.

Otra medida preventiva consiste en revisar persianas, tejados y cobertizos para detectar la aparición de pequeños nidos en sus primeras fases. Actuar cuanto antes, con ayuda de profesionales si el avispero ya está formado, evitará que la colonia crezca y suponga un problema mayor durante los meses de verano.

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