“No puedo hablar”: Harry Kane se quedó sin voz en plena entrevista luego de la clasificación de Inglaterra ante México

¿INGLATERRA FESTEJÓ FUERTE EL TRIUNFO? ¡La respuesta está en la VOZ DE HARRY KANE! Quedó AFÓNICO luego de cantar Oasis con los hinchas en el Azteca.



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La selección de Inglaterra logró una impresionante victoria 3-2 ante México en el estadio Azteca y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. El triunfo fue tan emocionante que Harry Kane, autor del tercer tanto del equipo europeo con un penal, se quedó prácticamente sin voz al dar una entrevista luego del partido. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales.

“Fue un partido de locos, tuvimos que luchar. Tuvimos que encontrar algo. Simplemente he estado allí (señala el campo de juego) cantando y no puedo hablar mucho”, comenzó el delantero ante la pregunta de la periodista para la transmisión oficial, haciendo un esfuerzo para hablar con su tono habitual. Evidentemente, los gritos en medio de los festejos le generaron una afonía y apenas contaba con un hilo fino de voz.

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Sin embargo, el goleador del Bayern Múnich se las arregló para seguir con su análisis del partido ante México. “En toda ocasión, con todo en contra, el equipo encontró un camino”. Kane, de 32 años, fue el jugador clave del encuentro y marcó el gol de penal a los 60 minutos, que significó el 3-1 parcial para los ingleses. Además, le dio una asistencia a Jude Bellingham para el segundo tanto en el primer tiempo. Su actuación quedó opacada por la infracción dentro de su área que le cobró el árbitro Alireza Faghani tras la revisión en el VAR y que terminó siendo el descuento final de Raúl Jiménez.

Harry Kane protesta por el penal que sancionó el árbitro Alireza Faghani ante México (REUTERS/Raquel Cunha)

Inglaterra festejó con sus aficionados la clasificación a cuartos de final, instancia en la que se medirá ante Noruega, que a su vez eliminó a Brasil (2-1) con dos goles de Erling Haaland. Con su gol, Harry Kane alcanzó la cifra de 6 tantos, quedando a uno de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. El ex jugador de Tottenham ya le había convertido a Croacia (2), Panamá y República Democrática del Congo (2).

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Harry Kane, además, es el máximo goleador de la historia de la selección de Inglaterra, con 85 tantos en 119 partidos oficiales. Atrás quedó el registro de Wayne Rooney (59), Bobby Charlton (49) y Gary Lineker (48).