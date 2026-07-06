Economía

Programa financiero 2027: cuáles son las definiciones que espera el mercado

El ministerio de Economía dará a conocer cómo se pagarán los vencimientos en moneda extranjera hasta fin de 2027. Los analistas esperan ver, sobre todo, cómo se pagará a los bonistas y si hay definiciones sobre colocaciones en el exterior

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Foto de archivo . Una persona en el edificio del Ministerio de Economía en el distrito financiero de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo . Una persona en el edificio del Ministerio de Economía en el distrito financiero de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian

Este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, va a dar a conocer la hoja de ruta hasta diciembre de 2027, la manera en que pretende enfrentar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro que, según la consultora 1816, suman USD 37.400 millones. Los analistas van a poner la lupa en cómo se pretende pagar a los bonistas y, sobre todo, los pagos del próximo año, además de si hay alguna definición sobre una eventual salida al mercado internacional.

Los especialistas del sector privado van evaluar en detalle el plan de financiamiento y los instrumentos con los que el Gobierno quiere evitar tensiones durante el año electoral. Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, sostuvo que la clave va a pasar por los dólares, sobre todo cómo van a refinanciar la deuda de los bonos y la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el año que viene tiene mayores vencimientos. “Después habrá que ver cómo es el mix entre conseguir dólares afuera y conseguir dólares locales. Por ahí pasa la mayor cuestión y cuándo los consigue”, sostuvo.

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Las dudas sobre el acceso a divisas y la combinación entre recursos locales y externos dominan la discusión. Es que a pesar de la baja del riesgo país de los último días, el viernes cerró en 415 puntos básicos (p.b) -lo que implica un nuevo mínimo desde 2018-, funcionarios del Ministerio de Economía sostiene que ellos aún esperan un “portón” para salir a colocar en el mercado internacional. “Se han hablado en tantas ocasiones de ventanas, van a perder una ventana. No sé cuántas ventanas, ya tenemos una casa gigante con un ventanal. Estamos esperando un portón que nos reciba y quiera refinanciar la deuda”, aseguró.

Desde EconViews, Alejandro Giacoia sostuvo: “Lo más importante es que vamos a saber si van a salir al mercado, cuándo, qué monto van a buscar. También me imagino que van a dar detalles sobre el préstamo con garantía de multilaterales. Con eso también nos vamos a dar una idea de si siguen optando por acreedores senior o no”. Para los economistas, el detalle de los instrumentos y plazos resultará clave para proyectar el nivel de riesgo y la reacción de los inversores.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno en un evento del IAE Business School.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno en un evento del IAE Business School. (IAE Business School)

Pero en el mercado ya festejan la presentación de un programa financiero. “Para comenzar, es excelente que se comience a poder trabajar con este estilo. Desde las épocas de Miguel Kiguel en los años 90 no se presenta un programa financiero”, destacó Noberto Sosa de Invertir en Bolsa (IEB), para quien el tema de fondo es cómo se cubre el 2027, pues en su analisis no hay dudas de que el 2026 de una u otra forma, la Secretaría de Finanzas “lo cierra”.

Ahí aparece la primera discrepancia: mientras que para los analistas el principal desafío está en 2027, en el quinto piso del Palacio de Hacienda aseguran que la cuestión está prácticamente resuelta. “El programa financiero es bien conservador y desmitifica el problema: todo esta financiado y el 2027 es mas fácil que este año. Si el mercado espera algo dificil la reacción tiene que ser positiva” comentó, off the record, una fuente de Ministerio de Economía

Lo que ya tiene Caputo

Oficialmente las autoridades ya confirmaron que el programa financiero incluirá garantías de organismos internacionales. Hasta ahora, Caputo consiguió un respaldo por USD 2.000 millones del Banco Mundial y de USD 550 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Resta la definición del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se tratará el 22 de julio el otorgamiento. Allí el monto de garantías estará entre USD 250 millones y USD 300 millones, supo Infobae. Con ese conjunto de garantías la pretensión es negociar prestamos con instituciones financieras internacionales por hasta USD 5.000 millones.

El Banco Central renovó los prestamos REPO por USD 6.000 millones hasta 2028.
El Banco Central renovó los prestamos REPO por USD 6.000 millones hasta 2028.

En tanto, el viernes pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió hasta 2028 el vencimiento de todas las operaciones de REPO con bancos internacionales por USD 6.000 millones. Esta medida, que ya la anticipaban operadores como parte de la estrategia financiera rumbo a 2027.

La consultora 1816 calculó que, con lo conseguido hasta ahora y los anuncios por venir, Caputo tendría USD 13.100 millones y solo le restarían obtener USD 17.600 millones para cubrir los vencimientos hasta diciembre de 2027. Según la firma, la cifra es alcanzable por la composición de la deuda y el respaldo de los organismos multilaterales. El Tesoro sumó USD 3.082 millones mediante licitaciones de Bonares y, con la confirmación de las garantías del Banco Mundial y el BID, se habilita financiamiento privado a seis años por cerca de USD 4.000 millones. El diseño del programa financiero incluía la renovación de los repos del BCRA, por USD 6.000 millones, que vencen entre octubre de 2026 y abril de 2027, que ya sucedió.

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