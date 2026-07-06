Orjan Nyland, el portero sin equipo que eliminó a Brasil del Mundial 2026: “Ha sido el mejor partido de mi vida”

Orjan Nyland. (Reuters/Vincent Carchietta)

“A ti te lo paro, a ti te lo paro”. Esas eran las palabras de Orjan Nyland a Neymar Jr antes de que el 10 de Brasil lanzara el penalti en el tiempo de descuento. “¿Dónde la quieres?“, respondía desafiante el delantero. Esta vez ganó Neymar y se lo celebró en la cara al guardameta noruego: “¡A mí no!”.

Sin embargo, el partido general lo ganó Noruega. Antes, Erling Haaland se había encargado de hacer un doblete para sentenciar a la pentacampeona. Eso sí, con intervenciones espectaculares del guardameta, penalti parado incluido, que acabó siendo la figara del partido junto con su compañero.

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Pero, viendo la actuación de Nyland ayer, resulta llamativo saber que está afrontando el Mundial 2026 como agente libre después de finalizar su contrato con el Sevilla el pasado 30 de junio. Con 35 años, parecía que su carrera se alejaba de la élite, pero con el torneo de su selección y ayer con su actuación, el guardameta se sitúa de nuevo en el escaparate.

El pique entre Nyland y Neymar después del penalti. (Reuters/Caean Couto)

El partido de su vida

Brasil chocó una y otra vez contra el muro noruego. El primer gran momento llegó en el minuto 14, cuando Nyland voló para detener el penalti a Bruno Guimaraes. A partir de ahí, sostuvo a su equipo. Desvió con el pie un disparo de Vinicius tras una pérdida en la salida de balón, bloqueó un remate a bocajarro de Martinelli, frustró las ocasiones de Endrick y Rayan y dejó una de las imágenes del encuentro al evitar, con una reacción extraordinaria, que un despeje de Ajer acabara dentro de su propia portería.

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Y es que solo Neymar fue capaz de batirle. Desde los once metros. Después, ya con la clasificación asegurada, Nyland restó importancia al duelo con el brasileño. “No me dijo mucho. Podría haber hecho más para detener el penalti. Ganó ese duelo, pero lo más importante es que al final del partido lo gané yo con el primer penalti en contra”, dijo el guardameta tras finalizar el encuentro.

Más emocionado se mostró al valorar la actuación de toda una vida. “Ha sido el mejor partido de mi vida. El más importante. Estoy muy contento de que hayamos podido ganar y poder participar con alguna parada”.

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Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1 - ES

Del banquillo al paro... y al Mundial 2026

La exhibición cobra todavía más valor al mirar lo ocurrido apenas unos días antes. El Sevilla decidió no renovar el contrato de Nyland tras una temporada en la que solo disputó siete encuentros oficiales. La llegada de Odysseas Vlachodimos, una lesión de rodilla y la falta de confianza de Matías Almeyda terminaron relegándole a un papel secundario.

Es más, su falta de minutos abrió el debate en Noruega sobre quién debería ser el portero titular. Sin embargo, Ståle Solbakken mantuvo su confianza en un futbolista con una amplia experiencia internacional. Una buena actuación ante Países Bajos en el último parón de selecciones acabó con las dudas y terminó consolidándolo como el elegido para defender la portería.

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El penalti parado de Nyland a Bruno Guimaraes. (REUTERS/Dylan Martinez)

Una carrera lejos de los focos

Nyland nunca ha tenido un camino sencillo. Nació en Volta y creció alternando el fútbol con el esquí alpino y el balonmano. Su carrera comenzó en el modesto Hødd, con el que conquistó la Copa de Noruega en 2012 siendo elegido mejor jugador de la final tras una memorable tanda de penaltis. Aquel éxito le abrió las puertas del Molde, donde ganó una liga y dos copas antes de iniciar un largo recorrido por Europa.

Después llegaron el Ingolstadt, Aston Villa, Norwich, Bournemouth, Reading y RB Leipzig, casi siempre alternando titularidades con largos periodos en el banquillo. Fue precisamente una lesión de Péter Gulácsi la que le permitió fichar por el conjunto alemán y, desde allí, dar el salto al Sevilla en el verano de 2023.

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La parada de Nyland al remate en propia. (REUTERS/John Sibley)

En Nervión dejó el recuerdo de un portero profesional, sobrio y con un gran juego de pies, aunque también alternó actuaciones brillantes con errores que terminaron pasándole factura. Ahora, mientras Noruega prepara su duelo de cuartos de final frente a Inglaterra, Nyland vuelve a sentirse importante. El portero que hace unos días estaba sin equipo ha encontrado en el Mundial el mejor escenario posible para reivindicarse.