Quién es quién en la familia de Nico Williams: sus padres Félix y María, el sobrino que lleva su nombre y su pareja Ainhi García

Iñaki Williams, María Arthuer y Nico Williams. (Raúl Terrel / Europa Press).

Nico Williams es uno de los nombres propios de la Selección española. Su rendimiento en el campo siempre ha sido muy aplaudido; y, aunque a este Mundial 2026 no ha llegado en su mejor forma, sigue formando parte de un equipo de jugadores de primer nivel. Sin embargo, lo más llamativo de las competiciones internacionales es que el dúo que forma con su hermano se disuelve. Ya que, mientras que el pequeño juega con España, el mayor de los Williams ha luchado porque su país de origen, Ghana, siguiese adelante en el torneo. Y es que, detrás de ellos, hay una historia familiar marcada por el sacrificio, la unión y unos valores que él mismo ha reconocido en numerosas ocasiones como fundamentales para su carrera.

Tanto Nico como su hermano Iñaki han recordado en numerosas ocasiones el sacrificio realizado por sus padres para sacar adelante a la familia. Ese ejemplo de trabajo y constancia se ha convertido en uno de los pilares de la educación del futbolista, que nunca ha ocultado la admiración que siente por ellos. Aunque prefieren mantenerse alejados de la exposición mediática, suelen acompañar a sus hijos en algunos de los momentos más importantes de sus carreras deportivas.

PUBLICIDAD

Sus padres: Félix y María Williams

La historia de la familia Williams comienza mucho antes del éxito deportivo de sus hijos. Félix y María Williams abandonaron Ghana con el objetivo de construir una vida mejor en Europa, emprendiendo un viaje lleno de dificultades a través del desierto del Sáhara. Tras llegar a Melilla de forma irregular, ambos fueron detenidos y recibieron asesoramiento jurídico que les permitió solicitar asilo político. Finalmente, lograron establecerse en Bilbao, donde nació su primer hijo, Iñaki.

Nico e Iñaki Williams junto a su familia (INSTAGRAM).

Con el paso de los años, la familia se trasladó a Navarra por motivos laborales. Allí, Félix encontró empleo como granjero y nació Nico Williams en Pamplona. Los propios hermanos han recordado en numerosas ocasiones el enorme esfuerzo realizado por sus padres para sacar adelante a la familia, un ejemplo de sacrificio que consideran una de las bases de su educación. Aunque ambos prefieren mantenerse alejados de la exposición pública, suelen acompañar a sus hijos en algunos de los momentos más importantes de sus carreras deportivas.

PUBLICIDAD

Iñaki: hermano, referente y casi una figura paterna

La relación entre Nico e Iñaki Williams va mucho más allá del fútbol. Ocho años mayor que él, Iñaki se convirtió durante buena parte de la infancia de Nico en uno de sus principales apoyos. La razón fue la marcha de su padre a Londres en 2006 para trabajar y mejorar la economía familiar. Durante esos años, Félix desempeñó distintos empleos, entre ellos como vigilante de seguridad o trabajador en un centro comercial próximo al estadio del Chelsea.

Esa ausencia hizo que Iñaki asumiera muchas responsabilidades familiares y ejerciera un papel muy cercano al de un segundo padre para su hermano pequeño. Sobre el césped también han formado una de las parejas más reconocibles del Athletic Club. Habitualmente ocupan las dos bandas del ataque bilbaíno, buscándose constantemente durante los encuentros.

PUBLICIDAD

Nico Williams (tercero a la derecha) celebra con su hermano Iñaki tras anotar el primer gol del Athletic Bilbao en el partido contra Viktoria Pilsen por la Liga Europa, el 30 de enero de 2025. (AP Foto/Miguel Oses)

Sin embargo, esa conexión desaparece cuando llegan las competiciones internacionales. Mientras Nico representa a España desde 2022 y fue una de las piezas importantes en la conquista de la Eurocopa 2024, Iñaki optó por defender los colores de Ghana. El delantero explicó que su decisión estuvo muy influida por una conversación con su abuelo, cuyo mayor deseo era ver a uno de sus nietos jugando para la selección ghanesa.

Niko: el sobrino que lleva su nombre

El comienzo de 2026 trajo una enorme alegría para toda la familia con el nacimiento del primer hijo de Iñaki y Patricia Morales, quienes contrajeron matrimonio en junio de 2024. El bebé recibió el nombre de Niko, un claro homenaje a su tío Nico Williams, gesto que emocionó especialmente al futbolista del Athletic.

PUBLICIDAD

El anuncio del nacimiento fue realizado por el propio Iñaki a través de sus redes sociales con una fotografía del pie del recién nacido y un mensaje en el que celebraba el crecimiento de la familia. El Athletic Club también felicitó públicamente a la pareja, mientras Nico mostró su felicidad por convertirse en tío por primera vez.

Nico Williams y su sobrino Niko, hijo de Iñaki Williams. (INSTAGRAM).

Ainhi García: la discreta pareja de Nico Williams

En los últimos meses también ha cobrado protagonismo la vida sentimental del internacional español gracias a su relación con Ainhi García. A diferencia de otras parejas de futbolistas, Ainhi ha desarrollado una carrera completamente alejada del mundo del espectáculo. Es ingeniera especializada en Inteligencia Artificial, formada en la Universidad del País Vasco, estudios que amplió posteriormente con una estancia en el Tecnológico de Monterrey.

PUBLICIDAD

Más tarde completó un Máster de Formación del Profesorado y actualmente combina proyectos tecnológicos relacionados con la Inteligencia Artificial y Salesforce con actividades docentes y formativas sobre herramientas como ChatGPT. Su relación con Nico comenzó gracias a la amistad que mantenía con la hermana menor del futbolista, circunstancia que permitió que ambos empezaran a coincidir con frecuencia.

El futbolista del Athletic de Bilbao, Nico Williams, y su compañero Ainhi García durante un entrenamiento. (REUTERS/Albert Gea).

Durante varios meses decidieron mantener el romance en la más estricta intimidad. No fue hasta finales de 2024 cuando comenzaron a surgir los primeros rumores, aunque ambos optaron por seguir alejados de la exposición mediática. Con el paso del tiempo comenzaron a mostrarse con mayor naturalidad durante viajes a ciudades como París o Barcelona y también en las Islas Mauricio, confirmando así la estabilidad de su relación.

PUBLICIDAD

A pesar del aumento de popularidad que ha experimentado desde que se conoció su noviazgo, Ainhi continúa centrando su actividad pública en la divulgación tecnológica y en su trayectoria profesional, manteniendo un perfil muy distinto al habitual entre las parejas de las grandes estrellas del fútbol.