España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 julio

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Google icon
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo 2 de las 12:00 horas de Super Once de hoy 5 de julio, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 5 julio.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 01 13 28 29 31 32 34 38 41 46 53 54 58 59 64 67 69 71 73 75.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

La AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ha exigido la dimisión de Mercedes González y el cese de Llamas, al calificar la situación de “insostenible”

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 5 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 5 julio

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes España

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes España

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

En una entrevista en ‘El Español’, el barón castellanomanchego critica la estrategia electoral de Ferraz y achaca el deterioro al reguero de casos de corrupción que salpican a la formación

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente

El suceso ocurre después de que un juzgado levantara la orden de detención dictada contra el creador de contenido por no comparecer en una causa en la que se le investiga

Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

Un Ayuntamiento madrileño del PP tiene ‘olvidados’ en un almacén 250 cubos de basura marrones por los que pagó 49.201 euros: la ley obliga a utilizarlos desde 2024

ECONOMÍA

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

DEPORTES

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte