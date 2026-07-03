¿Y si… no nos alcanza? Boletos del México vs Inglaterra del Mundial 2026 rozan los 2.4 millones de pesos

(Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La ilusión de ver a la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo se ha convertido también en una carrera contra precios que parecen fuera de cualquier presupuesto. La expectativa por el duelo del Tricolor ha elevado el costo de las entradas en plataformas de reventa, donde algunos boletos ya alcanzan cifras millonarias.

México enfrentará al representativo inglés el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, recinto que despedirá su participación como sede mundialista con este encuentro. Para miles de aficionados, el partido representa una oportunidad única de acompañar al equipo dirigido por Javier Aguirre en una instancia decisiva; para otros, conseguir una entrada se ha vuelto prácticamente imposible.

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¿Cuánto cuesta entrar al México vs Inglaterra?

Mexicanos e ingleses darán un partido inolvidable en el Estadio Ciudad de México.

En el portal oficial de la FIFA, las opciones disponibles para este compromiso se concentran principalmente en paquetes de “Hospitality”, una modalidad que incluye experiencias adicionales y servicios exclusivos. Ante la limitada disponibilidad de boletos convencionales, plataformas como StubHub, Viagogo y SeatGeek se han posicionado como alternativas para quienes buscan asistir al partido.

Sin embargo, los precios publicados en esos sitios han causado sorpresa. En StubHub, una entrada regular para el choque entre México e Inglaterra llegó a ofrecerse por alrededor de 2.4 millones de pesos. En contraste, el boleto de menor precio disponible rondaba los 75 mil pesos.

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La misma plataforma mostraba cerca de 500 boletos disponibles para el encuentro, una cifra que refleja la enorme demanda generada por uno de los partidos más esperados del torneo. El interés no solamente responde al rival europeo, sino a la posibilidad de que México avance a los cuartos de final del Mundial.

¿Habrá más boletos oficiales para la afición?

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England fans celebrate after the match as England qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Paul Childs

La FIFA informó que pondrá a disposición de los seguidores aproximadamente el 8 por ciento de las localidades para este partido. Esa nueva venta podría abrir una ventana para quienes desean adquirir entradas por la vía oficial y evitar costos inflados en la reventa.

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El compromiso contra los “Three Lions” también tendrá un significado especial porque será el último encuentro del Mundial que se dispute en territorio mexicano. Si el conjunto nacional consigue superar a Inglaterra, su siguiente compromiso se jugaría en Atlanta, donde se celebraría la ronda de cuartos de final.

La Ciudad de México, por lo tanto, cerrará su etapa como anfitriona del torneo con un duelo que combina presión deportiva, expectativa internacional y una afición dispuesta a hacer grandes sacrificios para estar presente en las tribunas.

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¿Qué se puede comprar con 2.4 millones de pesos?

Protestas y movilizaciones se han desatado en una de las universidades privadas más prestigiosas de México (Facebook / La Ibero)

El precio máximo observado en la reventa permite dimensionar la diferencia entre vivir un partido desde el estadio y utilizar esa misma cantidad para otros proyectos personales. Con más de dos millones de pesos, una persona podría cubrir una carrera universitaria completa, incluso en programas de ingeniería o especialidades de alto costo.

Ese presupuesto también podría utilizarse para financiar un intercambio académico en otro país, incluyendo inscripción, hospedaje, transporte y gastos cotidianos durante varios meses. Para muchas familias, una cifra similar representaría una inversión educativa de largo plazo.

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¿Un departamento o una entrada al Mundial?

Una mujer mexicana sonríe feliz sosteniendo las llaves de su nuevo departamento, de pie frente a un moderno edificio residencial en un barrio de la Ciudad de México, simbolizando un logro personal y una nueva etapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En entidades como Puebla, Aguascalientes, Querétaro o Mérida, 2.4 millones de pesos podrían alcanzar para adquirir un departamento de entre 70 y 90 metros cuadrados, dependiendo de la zona y las condiciones del inmueble. En la Ciudad de México, ese monto también serviría como enganche para una propiedad de lujo en colonias con alta plusvalía.

Los viajes son otra posibilidad. Con ese dinero sería posible organizar vacaciones de alto nivel en Japón, Italia, Francia, España, Corea del Sur o Inglaterra, con vuelos, hoteles de categoría, restaurantes y recorridos turísticos incluidos.

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Incluso podría destinarse a la compra de varias unidades nuevas, como automóviles Nissan Versa, para iniciar un negocio de transporte o formar una flotilla. Otra alternativa sería invertir el capital en instrumentos financieros capaces de generar rendimientos mensuales cercanos a 20 mil pesos.

La pasión por México e Inglaterra promete llenar conversaciones, redes sociales y pantallas. Pero para quienes miran los precios de reventa, la pregunta permanece: ¿cuánto vale realmente estar en ese partido?

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