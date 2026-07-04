Un Orgullo multitudinario desfila bajo el lema “disidencia y resistencia” en Madrid: “Hemos pasado de una dictadura que reprimía a ser un referente mundial en derechos LGTBI”

Vista general de la manifestación del Orgullo 2026. (EFE/Sergio Pérez)

Banderas arcoíris, pancartas, música, batucadas y consignas llenan este sábado el centro de Madrid mientras centenares de personas recorren las calles en la manifestación del Orgullo LGTBI+. Antes del inicio oficial de la marcha, a las 19:00 horas desde la plaza de Carlos V, varias personas han tomado la palabra en este punto de salida en el marco de una “marcha reivindicativa”.

En esa misma plaza, han intervenido las presidencias de la Federación Estatal LGTBI+ y COGAM (Colectivo LGTBI+ de Madrid), Paula Iglesias y Ronny de la Cruz, respectivamente, además de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la comisionada para la celebración de los 50 años de “España en Libertad”, Carmina Gustrán, que han contextualizado el sentido de la convocatoria antes del arranque de la movilización.

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Vista general de la manifestación del Orgullo 2026 en Madrid. (EFE/Sergio Pérez)

Ronny de la Cruz, “recordando la valentía de todas las personas que salieron en 1976 en Barcelona”, ha exigido “dejar de ser discriminadas, apaleadas y golpeadas”. “En las calles el pueblo defiende sus derechos, con orgullo, valentía, con pluma, sin pluma, con tacones, sin tacones… pero siempre el corazón lleno de orgullo. El orgullo nació para ser incómodo”, ha declarado.

“Hemos pasado de ser una dictadura que reprimía al colectivo a ser un referente mundial en derechos LGTBI”, ha añadido Carmina Gustrán. Y la ministra Ana Redondo Redondo ha elogiado la “España diversa e inclusiva”: “España es hoy el país de Europa donde una persona LGTBI tiene mejor garantizados derechos y libertades, es un enorme orgullo”.

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la manifestación del Orgullo 2026. (EFE/Sergio Pérez)

Una reivindicación multitudinaria

El inicio del desfile, compuesto por más de 100 grupos de manifestantes y 47 carrozas, avanza con la pancarta principal al frente bajo el lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”. A lo largo de esta primera línea marchan diversas personalidades, entre ellas la senadora de Más Madrid Carla Antonelli o la cantante Zahara, junto a representantes institucionales y del ámbito político, entre otros perfiles del activismo y la cultura.

Vista general de la manifestación del Orgullo 2026 en Madrid. (EFE/Sergio Pérez)

Junto a esta cabecera principal avanza una segunda pancarta institucional bajo el lema “¡Pacto de Estado contra los discursos de odio ya!”, que reúne a entidades sociales, sindicatos y organizaciones que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad.

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El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.

Entre la multitud, grupos de jóvenes bailan al ritmo de la música, familias completas avanzan con banderas y pancartas, y activistas corean consignas en defensa de los derechos LGTBI+ y contra los discursos de odio. A ambos lados del recorrido, cientos de personas observan, aplauden y se suman a la celebración.

Solos, acompañados o en grupos de amigos, son miles las personas que se encuentran en las calles de Madrid para reivindicar sus derechos y demostrar que son libres de ser quienes quieran ser. Unos jóvenes de 19 años ríen y beben frente a las vallas mientras bailan al ritmo de la música. El grupo de madrileños cuenta a Infobae que no es la primera vez que acuden al Orgullo, porque tienen una cosa clara: “Aún sufrimos mucha discriminación y aquí me siento libre de hacer lo que quiera”, explica Marina, quien asegura sentirse “arropada”.

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El grupo de jóvenes que recorre la manifestación. (Infobae España)

Por su parte, su amiga Edurne es tajante al afirmar que “durante muchísimos años y siglos hemos estado reprimidos en todo el mundo y esta es una manera de decir ‘estamos aquí’”. A pesar de la música, el alcohol y la fiesta, consideran que la marcha es sobre todo “una lucha sumergida en diversión”, ya que asegura que la clave es que “queremos disfrutar como el resto de personas”.

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