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Cuánto gana España por pasar a octavos de final del Mundial 2026: esta es la cifra que se llevan los jugadores

El lunes espera el ganador del Croacia-Portugal

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Mikel Oyarzabal celebra el tercer gol de España. (REUTERS/Lisi Niesner)
Mikel Oyarzabal celebra el tercer gol de España. (REUTERS/Lisi Niesner)

España es equipo de octavos. Los chicos de Luis de la Fuente han certificado su presencia la semana que viene en la siguiente ronda después de golear a Austria con un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro, una de las apuestas del seleccionador para este partido. España salió desde el primer minuto enchufada. Acaparó la posesión y no dio muchas oportunidades al rival.

Aunque el gol tardó en llegar, previo a una polémica falta de Cubarsí sobre el portero de Austria a la salida de un córner, el killer metió el primero. Pedri encontró a Baena, que cedió a Cucurella, y este puso un balón raso al punto de penalti que el delantero empujó a la red. Así llegaríamos al descanso y, en la segunda parte, la selección española no iba a aflojar.

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Rangnick movió el banquillo austriaco sin encontrar la reacción, y Unai Simón apenas tuvo que intervenir. El segundo gol llegó en una jugada combinativa. Baena combinó con Dani Olmo, el rebote cayó en Cucurella, que asistió a Baena, y este puso un centro que remató Pedro Porro. El tercero, ya en el tramo final, repitió la fórmula de la tarde: Pedri abrió a la banda, Cucurella centró raso y Oyarzabal firmó su doblete particular para cerrar el 3-0. Ahora, toca esperar al ganador del Croacia-Portugal.

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

653 millones en premios

Este Mundial 2026 no solo iba a batir varios récords en el césped, como el de Messi, ya máximo goleador de la historia con 18 tantos; también bate marcas económicas. La FIFA reparte 653 millones de euros entre las 48 selecciones participantes, casi el doble de los 386 millones que se distribuyeron en Qatar 2022.

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El mecanismo funciona por tramos: cada federación clasificada recibe primero 2,2 millones de euros fijos en concepto de preparación, al margen de lo que ocurra en el campo. A partir de ahí, la cantidad crece según la fase alcanzada, y los pagos no son acumulables: cada selección cobra únicamente lo correspondiente a su última ronda disputada, sumado a esa cuota inicial.

Con la clasificación para dieciseisavos ya asegurada tras el partido ante Uruguay, la RFEF había ingresado 11,8 millones de euros. Con el billete a octavos confirmado ante Austria, esa cifra sube a 15,3 millones. Si España alcanzara cuartos de final, el ingreso rozaría los 19 millones, y si llegara a semifinales, el salto sería mayor: mínimo de 23,7 millones. Quedar cuarta dejaría a la RFEF cerca de 25,9 millones, y el tercer puesto elevaría la cifra a 27,6 millones.

Llegar a la final garantiza todavía más: el subcampeón se embolsa alrededor de 31,1 millones de euros, mientras que el campeón del Mundial 2026 recibirá 46 millones en total.

El dinero no es para los jugadores, pero ellos también cobran

Pese a las cifras millonarias, ese dinero no llega directamente a los futbolistas. La FIFA transfiere los premios a las federaciones, que después reparten las primas entre jugadores y cuerpo técnico según lo pactado internamente.

En el Mundial anterior, la Federación y los capitanes acordaron que cada jugador cobrara 25.200 euros brutos por partido disputado, según Bankinter. Si el criterio se mantiene, quien haya jugado los tres partidos de la fase de grupos ya habrá ingresado 75.600 euros, y quien disputara los ocho encuentros necesarios para llegar a la final acumularía 201.600 euros.

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