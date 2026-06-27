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Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de dieciseisavos de final

La victoria frente a Uruguay deja a España como líder de su grupo y define su camino en el Mundial

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España, durante el partido contra Uruguay. (Daniel Becerril/Reuters)
España, durante el partido contra Uruguay. (Daniel Becerril/Reuters)

Al inicio de esta última jornada del grupo de España en el Mundial, todo estaba todavía por definir. La Roja podía terminar primera, segunda o incluso tercera de su grupo, y eso sería determinante para el resto de su camino en el Mundial. De quedar segunda, por ejemplo, acechaba Argentina en la siguiente ronda. Pero todas estas dudas han quedado resueltas con la victoria por 1-0 frente a Uruguay: España cierra como líder de grupo una primera fase en la que ha mostrado muchas dudas, pero donde ha conseguido el objetivo.

¿Y cuándo y contra quién se enfrentará en la siguiente ronda? Una ronda histórica, además, pues es el primer Mundial en el que hay dieciseisavos de final tras la fase de grupos (resultado de ser el primer torneo con 48 equipos en lugar de los habituales 32). Como líder del Grupo H, España jugará contra el segundo clasificado del Grupo J, formado por Argentina, Austria, Argelia y Jordania. A falta de que ese grupo se defina en la madrugada de este sábado al domingo, solo hay dos opciones: Austria o Argelia.

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Pase lo que pase, Argentina es ya líder de su grupo, por lo que jugará contra el segundo clasificado del grupo de España: la gran sorpresa del Mundial, Cabo Verde. Pero la segunda plaza, que ahora mismo está en manos de Austria, que tiene tres puntos, se decidirá en un duelo directo entre esta selección europea y Argelia, que también tiene tres puntos. A Austria le vale el empate para ser segunda, pues cuenta con mayor diferencia de goles.

En cuanto al día, hora y lugar, la respuesta es la siguiente: España jugará en Los Ángeles el próximo jueves 2 de julio a las 21:00 horas (hora española). (En Argentina, será a las 16 horas; en México y Centroamérica, a las 13 horas; en Colombia y Perú, a las 14 horas; y en la propia Los Ángeles, a las 12 horas).

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¿Y los octavos de final?

Si España ganara ese partido frente a Austria o Argelia, anticipar su rival en octavos de final es un ejercicio bastante más hipotético. Pero las posibles opciones ya se van definiendo: La Roja jugaría contra el ganador del cruce que enfrentará al segundo del Grupo K contra el segundo del Grupo L. En este momento, esas selecciones son Portugal y Ghana.

Pero aún pueden cambiar muchas cosas. En el Grupo K, compuesto por Colombia, Portugal, Congo y Uzbekistán, las dos primeras plazas se decidirán en un duelo directo, a priori uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos, entre Colombia y Portugal. El empate le vale a Colombia para ser primera.

Y el Grupo L, integrado por Inglaterra, Ghana, Croacia y Panamá, está aún más abierto: Inglaterra va primera con 4 puntos, pero Ghana y Croacia tienen 3 (Panamá ya está eliminada). En la última jornada, juegan Panamá-Inglaterra y Croacia-Ghana.

En definitiva, Colombia y Portugal son dos rivales probables para España en octavos de final, pero Ghana, Croacia o incluso Inglaterra no se pueden descartar todavía. Mucho por decidir en este fin de semana que cierra los grupos del Mundial.

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