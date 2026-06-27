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España cumple y sobrevive a una Uruguay desesperada para pasar como primera de grupo, pero no convence

El gol de Baena dio la victoria a la selección española en el duelo ante los charrúas

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Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Uruguay (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Uruguay (REUTERS/Eloisa Sanchez)

España cumple ante Uruguay. Hizo lo justo para poder pasar como primera de grupo y evitar a Argentina en la siguiente ronda. No hubo grandes jugadas ni un juego atractivo. Cumplieron, no más. Ni siquiera el gol de Baena pudo despertar las ilusiones, ya que entró llorando en la portería de un Muslera hundido por su error. Los de Luis de la Fuente firman los tres puntos dejando muchas dudas sobre el terreno de juego. De momento avanzan a la siguiente ronda con la asignatura pendiente de volver a sintonizar la frecuencia adecuada

Los primeros compases del duelo evidenciaron la tensión del encuentro. España llegaba con cierta calma ante una ineludible clasificación. Uruguay con la soga al cuello y la necesidad de firmar una victoria para seguir avanzando en la aventura mundialista. Bielsa tenía claro que frenar a España pasaba por no dejarles tener posesiones largas, como afirmó antes del duelo. Luis de la Fuente, por su parte, sabía de la dureza y la necesidad de mover rápido el balón. No tardó en llegar la primera ocasión de la selección española. Un minuto había pasado, cuando Lamine Yamal asustó a la defensa charrúa.

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El jugador azulgrana consiguió robar el balón en un mal pase de la defensa uruguaya, pero no fue capaz de dar más de dos pasos. La Selección quería repetir el inicio que firmó ante Arabia Saudí, con un gol tempranero que dio pie a una goleada de los españoles. Uruguay no estaba por la labor de permitir esa dinámica. Dejaron que los de Luis de la Fuente llevaran la voz cantante, no era esa su misión. Los jugadores lo tenían claro, bloque atrás y buscar un contraataque con la que sorprender y batir a España. Y eso hicieron.

El partido entre Uruguay y España (REUTERS/Daniel Becerril)
El partido entre Uruguay y España (REUTERS/Daniel Becerril)

Juego vertical, balones a la espalda de la defensa española y a correr. Solo necesitaban tres pases para acercarse al área y la portería de Unai Simón. Los de Luis de la Fuente volvieron a protagonizar una primera parte cuestionable, donde la intensidad de Uruguay supuso un ahogo constante. No fueron capaces de mover el balón con la rapidez que obligaban los charrúas. Se atascaron en esas. Lamine Yamal intentó algún desborde, algún uno a uno, que redobló la intensidad. Oyarzabal consiguió sacar algún disparo sin gran peligro.

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Los minutos pasaron sin que ningún combinado fuera capaz de ver portería. Cuando parecía que los 22 enfilarían el túnel de vestuario sin haber movido el marcador, llegó. Marcos Llorente robó un balón y puso un centro al área, que consiguió controlar Baena y con un giro rápido, sacó un disparo. La suerte esta vez se vistió de rojo para ayudar a España a que ese balón entrara, unido a un error de Muslera. El guardameta uruguayo no fue capaz de sacar el balón, que llorando acabó entrando en la portería. Con una ventaja por la mínima en el marcador, el partido se marchó al descanso.

Uruguay no consigue rascar ni un punto

La segunda mitad movió el banquillo de Uruguay, que cambió a Muslera tras el error que les había costado el gol. Fue lo único diferente a la primera mitad, dado la dinámica se mantuvo en las mismas. La selección española no convenció. No fue capaz de imponerse a los charrúas. No fueron capaces de cambiar la estrategia para dar un vuelco al encuentro. Mucho menos se acercó el gol. Uruguay utilizó las bandas para intentar volver a poner en tablas el marcador, pero no fueron capaces de conseguirlo.

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

En el minuto 60 de partido, llegó el momento de los cambios para España. Luis de la Fuente quitó a Pedri, Mikel Merino y Baena, que dejaron su puesto a Fabián, Dani Olmo y Yeremy Pino. Los cambios se notaron sobre el terreno de juego, sobre todo gracias a Olmo que intentó por el centro sacudir la defensa charrúa y penetrar en el área. Pero no hubo maneras. Ni los espacios supieron aprovechar los españoles, a pesar de ser una situación que les beneficia y mucho. Ferrán Torres volvió a tener una gran oportunidad. Un mano a mano que acabó estrellándose en el larguero. En los instantes finales, una falta sobre Cubarsí desató la polémica en el partido. Y Canobbio se llevó la tarjeta roja. Poco después, el árbitro señaló el final del encuentro, certificando los tres puntos para la selección española, que pasa a la siguiente ronda como primera de grupo.

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