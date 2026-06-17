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Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

El luchador hispanogeorgiano se encuentra en casa recuperándose de las lesiones sufridas en el combate

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Ilia Topuria tras el combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (REUTERS/Jonathan Ernst)
Ilia Topuria tras el combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (REUTERS/Jonathan Ernst)

El enfrentamiento entre Justin Gaethje e Ilia Topuria concluyó con la primera derrota del hispanogeorgiano y un cambio de manos en el cinturón del peso ligero. Gaethje se impuso tras una exhibición física que dejó a Topuria sin visión en ambos ojos y obligó a su esquina, encabezada por su hermano Aleksandre Topuria, a solicitar la intervención médica y detener el combate en el cuarto asalto. Ilia fue inmediatamente trasladado al hospital para tratarse las lesiones y ahora un íntimo amigo suyo ha revelado cuál es su estado actual 48 horas después de la pelea.

Desde el inicio de la pelea, Gaethje buscó la superioridad a través de golpes precisos. El primer asalto resultó determinante, ya que un uppercut dejó a Topuria sin visión en el ojo derecho. Sobre ese momento, el presentador Pablo Motos, amigo personal del luchador, detalló: “Le metió un uppercut tonto en el primer asalto, pero le rompió y entonces no veía por el ojo derecho”. La situación se agravó cuando, en los siguientes asaltos, Topuria empezó a perder visión también en el ojo izquierdo. “Empezó a ponerse por el izquierdo y le pasó exactamente lo mismo. Hizo dos asaltos ciego. Todavía no podía abrir bien los ojos”, explicó Motos sobre el estado del peleador durante el combate.

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La esquina de Topuria intentó mantener la motivación del luchador tras el primer asalto. “No te preocupes del ojo”, le transmitieron cuando regresó al banco. Sin embargo, el paso de los minutos solo incrementó la gravedad de la situación. Aleksandre, su hermano y parte fundamental del equipo, alertó al cuerpo médico tras el tercer asalto: “Hay que llamar al doctor porque no ve nada”. El entrenador de boxeo, Javi Climent, le preguntó directamente: “¿Puedes ver?”, a lo que Topuria respondió: “No veo casi nada”.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria tras su combate ante en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (EFE)
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria tras su combate ante en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (EFE)

La decisión de parar la pelea llegó tras el cuarto asalto, cuando Aleksandre Topuria pidió al médico que interviniera. Fue en ese instante que se puso fin a la imbatibilidad de Ilia, quien hasta ese momento no había conocido la derrota en su carrera profesional. El cinturón del peso ligero quedó en poder de Gaethje, mientras Topuria fue trasladado al hospital para recibir atención por las lesiones sufridas.

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Pablo Motos relató posteriormente cómo encontró a Topuria tras la pelea: “Está bien. He estado con Ilia Topuria y está bien. Lleva una avería seria, con fracturas en los orbitales y en la nariz. Cuando tienes una fractura en el ojo, el ojo se mete hacia dentro y pierdes toda la visión. Eso se inflama mucho, por eso tenía la cara así. Te inflamas para no sangrar; es un recurso que tiene el cuerpo humano”. Además, Motos compartió detalles de la conversación que mantuvo con el luchador tras la derrota. “Cuando me vio me dijo: ‘¿Cómo estás? Bueno, mejor que yo estás’. Se me queda así con los ojos cerrados y dice: ‘Los campeones cuando nos caemos, nos caemos fuerte’”.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

El parte médico de Ilia Topuria

El parte médico confirmó que Topuria presenta una fractura orbital y otra en la nariz, aunque no será necesario someterlo a cirugía. Esta circunstancia obliga a modificar sus planes deportivos: si bien estaba previsto que volviera a competir antes de finalizar el año, la recuperación le mantendrá alejado del octágono al menos hasta 2027. El reposo y el tratamiento serán sus prioridades en los próximos meses.

La pelea entre Topuria y Gaethje generó gran interés internacional por su escenario histórico y el récord invicto que defendía el español. El combate, disputado en Washington D.C., representó un desafío de alto nivel para ambos luchadores. Topuria llegó con un historial de 17 victorias y ninguna derrota, mientras que Gaethje había acumulado 28 victorias y 5 derrotas en su carrera. Ahora, el luchador hispanogeorgiano comenzará el proceso de recuperación que le mantendrá alejado del cuadrilátero todo lo que resta de 2026.

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