Crónica del Irán - Nueva Zelanda, 2-2

La selección de Irán empató (2-2) con Nueva Zelanda este lunes en la primera jornada del Mundial 2026 dentro de un Grupo G con los cuatro equipos empatados a un punto, un atractivo encuentro bajo los focos del SoFi Stadium, el Estadio de Los Ángeles (Estados Unidos).

Irán rascó el empate a remolque, más adversidad a su odisea para disputar la Copa del Mundo mientras el anfitrión norteamericano está en guerra con su país. Nueva Zelanda, 85 del ranking FIFA por el número 20 de los asiáticos, vivió de la conexión de Chris Wood y Elijah Just, autor de los dos goles oceánicos.

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Los 'All Whites', de regreso al Mundial 16 años después, rozaron su primera victoria en el torneo con buena puntería, pero Irán, que quiere aprovechar el campeonato más numeroso de la historia para superar el techo de la fase de grupos, reaccionó dos veces en el marcador adverso con los goles de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi.

El partido, con poco cartel a priori, sorprendió por las alternativas y el ritmo, alto ya desde un inicio de ida y vuelta. Irán parecía que llegaba más y mejor, algo roto el rival, pero en la primera que tuvo se adelantó Nueva Zelanda. El gigante Wood hizo dos veces de faro, mientras Just aparecía con calidad para marcar.

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El 0-1 sentó muy mal a Irán pero se aferró en defensa para no encajar el segundo y empezó a salir del bache con una carrera de Mehdi Taremi a la contra. El delantero iraní estrelló el balón en el poste y el parón por hidratación confirmó la vuelta a la carga de los de Amir Ghalenoei. En ese momento de más control, Irán montó el ataque del empate, gracias a la fe de Rezaeian.

El lateral derecho empezó y terminó la jugada del 1-1, y el 'Team Melli' llegó a firmar la remontada antes del descanso pero en fuera de juego. El choque volvió igual de anárquico en el segundo tiempo y la pegada de Nueva Zelanda volvió a sorprender, con una sencilla acción por banda derecha que juntó de nuevo a Wood y Just para el 1-2. Le tocó sufrir a Irán, pero seguramente no más que en su tensa lucha para lograr los visados y entrar en Estados Unidos.

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El equipo asiático demostró su favoritismo con un gol de la nada, centro de banda derecha de Rezaeian y cabezazo perfecto de Mohebi (2-2). La entrada de Mehdi Ghayedi empezó a funcionar en Irán y los de Darren Bazeley, la Nueva Zelanda del viral Tim Payne, asumieron haber dado todo. Irán se quedó los últimos minutos, pero no hubo más goles en Los Ángeles, un punto para cada como habían sumado en el otro encuentro del Grupo G Bélgica y Egipto (1-1).

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: IRÁN, 2 - NUEVA ZELANDA, 2. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

IRÁN: Beiranvand; Rezaeian, Yousefi (Ghayedi, descanso), Nemati, Khalizadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Mohebi, Ghoddos (Hajisafi, min.65); Taremi (Hosseinzadeh, min.80), Moghanloo (Alipour, min.54).

NUEVA ZELANDA: Crocombe; Payne (Elliot, min.78), Surman, Boxall, Cacace (Old, min.68); Bell, Stamenic (Bindon, min.92); Just, McCowatt (Thomas, min.68), Singh (Randall, min.92); y Wood.

--GOLES:

0 - 1, min.7, Just.

1 - 1, min.32, Rezaeian.

1 - 2, min.55, Just.

2 - 2, min.64, Mohebi.

--ÁRBITRO: César Ramos (MEX). Amonestó a Hajisafi (min.90) por parte de Irán.

--ESTADIO: Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium).