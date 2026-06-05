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Del Bosque será asesor de Enrique Riquelme si es elegido presidente del Real Madrid

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Madrid, 5 jun (EFE).- El exentrenador del Real Madrid y exseleccionador de España Vicente del Bosque se incorporará como asesor del presidente del club blanco de manera desinteresada, si el empresario Enrique Riquelme es elegido máximo dirigente el próximo día 7, según confirmó este viernes su candidatura.

La incorporación del entrenador campeón del mundo y de Europa con España en 2010 y 2012, respectivamente, después de haber sido técnico y jugador madridista, "se plantea como un rol de asesoramiento de primer nivel, concebido para aprovechar su experiencia, conocimiento y visión del Real Madrid, y que desempeñará de manera desinteresada, con la libertad y flexibilidad que corresponde a una figura de su trayectoria".

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La candidatura destacó en un comunicado que Vicente del Bosque es una de las figuras más admiradas y respetadas en la historia del club y representa los valores que han definido al Real Madrid a lo largo de su historia: humildad, respeto, ejemplaridad, unidad y un profundo sentido del madridismo.

También aseguró que ha querido poner en valor este respaldo en un momento especialmente relevante para el futuro del club, "destacando la necesidad de abrir una nueva etapa en la que el madridismo recupere cohesión y sentido de pertenencia", con "un proyecto que conecte pasado, presente y futuro, y que devuelva a los socios el orgullo de pertenecer al Real Madrid".

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"Es el momento de unir lo que nunca se debió romper. Lejos del individualismo, el madridismo siempre ha sido una gran familia en la que jugadores, entrenadores, directivos y socios han contribuido a construir la historia del mejor club del mundo", afirmó.

La incorporación de Vicente del Bosque, que se suma a las de Raúl González como director deportivo, Fernando Hierro como director de la cantera e Iker Casillas con un papel destacado en la estructura corporativa del club, es para el equipo de Riquelme parte de un modelo que "busca devolver el protagonismo a las leyendas y reforzar la identidad del club desde sus propios cimientos".

El presidente de Cox Energy reconoció que contar con el apoyo de Vicente del Bosque supone "un orgullo y un privilegio" y su candidatura defendió que el futuro del Real Madrid pasa por combinar apertura, profesionalización y talento externo, con una apuesta decidida por el talento y la identidad propia, promoviendo el desarrollo de jugadores desde la cantera y reforzando el vínculo entre el club y su base social.

El próximo domingo Riquelme se enfrentará en las elecciones a la presidencia del Real Madrid al actual mandatario, el también empresario Florentino Pérez, quien aspira a ser reelegido para otro período, después de los liderados entre 2000 y 2006 y desde 2009 a la actualidad. EFE

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