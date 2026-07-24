Desalojada la estación de comunicaciones espaciales de la NASA en Robledo de Chavela por el avance de los incendios en Madrid

La estación de comunicaciones espaciales aparece envuelta en una densa humareda sobre el paisaje madrileño (INFUES Avila)

El incendio forestal declarado este viernes en el suroeste de la Comunidad de Madrid ha obligado a desalojar la estación de la NASA en Robledo de Chavela, una de las tres piezas de la red mundial que mantiene el contacto continuo con misiones del espacio profundo y cuya posible afectación comprometería el seguimiento de naves durante el tramo horario que cubre Europa.

Más de 90 empleados del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid han sido evacuados por la Guardia Civil, según EFE, mientras ABC sitúa en unos 50 trabajadores el personal desalojado y señala que la salida se completó entre la mañana y última hora de la tarde ante el avance de las llamas.

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La situación dentro del recinto sigue sin poder verificarse con precisión. Lola Cadierno, asistente ejecutiva de la NASA en el centro de Robledo de Chavela, ha explicado en Canal 24 Horas de RTVE que no pueden confirmar si el fuego ha entrado en la estación porque no queda nadie dentro, aunque sí ha asegurado que todos los evacuados están bien.

En paralelo, Raúl Alonso, mánager de operaciones de la estación, ha afirmado a ABC que “el fuego estaba prácticamente dentro”. El mismo responsable ha admitido que durante horas no supieron nada del estado de los equipos, aunque después recuperaron la comunicación con parte de los sistemas y mantienen la esperanza de que al menos una parte no haya resultado dañada.

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Red global para misiones espaciales

El complejo de Robledo de Chavela, identificado por sus siglas en inglés como MDSCC, es una instalación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en colaboración con la NASA. Según el INTA, en la infraestructura también participa la Agencia Espacial Europea y forma parte de la Red del Espacio Profundo.

Su origen se remonta a 1964, cuando España, el Gobierno de Estados Unidos, el INTA y la NASA firmaron el acuerdo para situar en la Comunidad de Madrid uno de los tres centros de esa red internacional. Las otras dos estaciones están en California y en Camberra, en Australia.

La estación en Robledo de Chavela (Ayuntamiento Robledo de Chavela)

La disposición de esas tres bases responde a un criterio técnico preciso: están separadas por aproximadamente 120 grados de longitud para que, mientras la Tierra rota, siempre haya al menos una estación en posición de mantener el enlace con vehículos y misiones espaciales. Esa arquitectura permite operar 24 horas al día y 365 días al año sin interrupción.

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Cadierno ha advertido de que la pérdida de uno de esos nodos sería “catastrófica para todo el mundo”. Su explicación apunta al papel estructural del centro madrileño: si falla, no podría hacerse el seguimiento en esta parte del planeta durante la ventana que le corresponde.

Los daños, aunque fuesen muy graves, no implicarían necesariamente un riesgo instantáneo para las misiones, porque las otras dos estaciones pueden asumir la señal cuando una comienza a perderla; el problema aparecería en forma de un “auténtico agujero” en el seguimiento cuando la comunicación dependiera específicamente de la base madrileña.

Las antenas, el perímetro y la incertidumbre sobre los daños

La instalación ocupa unas 50 hectáreas y dispone de seis grandes antenas. Entre ellas figura una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros, dedicadas al soporte de comunicaciones con naves interplanetarias.

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Esas antenas han dado servicio a misiones y proyectos como el rover Curiosity en Marte, la misión Juno en Júpiter y los telescopios Kepler y James Webb, de acuerdo con la información del INTA. También siguen operaciones vinculadas a Marte y a Artemis 2, la misión tripulada de regreso a la Luna.

Sobre la protección frente al fuego, Cadierno ha explicado que la estación desbroza todo su perímetro interior y cuenta con dos personas y un camión de bomberos cuando se realizan trabajos en el exterior para evitar que una chispa desencadene un incendio. Ha precisado, no obstante, que no disponen de un grupo de bomberos de cinco o seis personas.

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Los efectivos han trabajado durante la noche en los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid. (112 Comunidad de Madrid)

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha declarado a los medios desde el puesto de mando instalado en Cenicientos que se está haciendo “lo imposible” para proteger las antenas de una instalación “muy importante” que se encuentra en una situación crítica. El fuego continúa desplazándose hacia el norte impulsado por el viento en la zona de la carretera entre Colmenar del Arroyo y Robledo.

Los primeros desalojos se han producido por la mañana y los últimos a las 17:00, cuando solo permanecía el servicio de seguridad, según ha detallado Cadierno. Alonso, por su parte, ha señalado que primero salieron unas 30 personas y entre las cuatro y las cinco de la tarde se evacuó al resto del personal esencial, otros 20 trabajadores.

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