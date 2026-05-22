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David Alaba abandonará el Real Madrid a final de la presente temporada

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Madrid, 22 may (EFE).- David Alaba abandonará el Real Madrid a final de la presente temporada, según anunció este viernes de forma oficial el club merengue a través de un comunicado publicado en su página web.

La baja del defensa austríaco se suma a la del primer capitán Dani Carvajal, que el pasado lunes anunció que no renovará su contrato, que finaliza al final de la presente campaña, y a la del entrenador Álvaro Arbeloa, que confirmó en la mañana de este viernes que no continuará la próxima temporada en el cargo.

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“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia ”, reza el comunicado.

Alaba se marcha de la entidad merengue tras defender la camiseta en un total de 131 partidos durante 5 temporadas, en las que conquistó 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

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Para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Alaba "se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado durante el último partido de Liga, en el que despedirá también tanto a Dani Carvajal como a Álvaro Arbeloa. EFE

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EFE

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